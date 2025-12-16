Facebook Messenger для ПК больше не будет обновляться

Пользователей перенаправляют на веб-версию через Facebook или Messenger.com.

Meta официально прекратила поддержку нативных версий Facebook Messenger для Mac и Windows. Об этом пишет TechCrunch.

Десктопный клиент появился в начале пандемии COVID-19 как альтернатива сервисам для общения и видеозвонков, но не стал конкурентом платформам вроде Zoom: поддерживал меньшее количество участников, не имел демонстрации экрана и удобных ссылок для подключения.

Признаки сворачивания проекта были заметны ранее: в 2023 году Messenger интегрировали обратно в приложение Facebook, уменьшив роль отдельного клиента.

Технологическая основа менялась неоднократно: на Mac — с Electron на React Native Desktop, затем на Catalyst (перенос iPad-приложения). На Windows в 2024 году клиент превратили в веб-приложение. Эти изменения вызвали критику из-за сложности поддержки.

