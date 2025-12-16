Україна підписала Конвенцію, яка наближає запуск механізму компенсацій за агресію РФ

Документ передбачає створення Міжнародної компенсаційної комісії для розгляду заяв про відшкодування збитків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час Дипломатичної конференції високого рівня в Гаазі міністр закордонних справ Андрій Сибіга підписав від імені України Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії.

Як наголосив очільник МЗС, підписання документа є важливим кроком у напрямі притягнення РФ до відповідальності за завдану Україні шкоду.

«Досягнення справедливості – це командна гра, а також гра «в довгу». І ми успішно просуваємося на цьому шляху. Росія та росіяни мають бути покарані та мають заплатити за свої злочини», – підкреслив Андрій Сибіга.

За його словами, справедливість є ключовим і невід’ємним елементом реального та тривалого миру для України. Саме тому створення ефективних міжнародних механізмів відповідальності держави-агресора та відшкодування збитків залишається одним із пріоритетних завдань.

Конвенція стала третім фундаментальним елементом інфраструктури притягнення РФ до відповідальності поряд зі Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України та Реєстром збитків.

Документом передбачено створення Компенсаційної комісії як незалежного міжнародного органу в межах інституційної системи Ради Європи. Вона розглядатиме заяви про відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих міжнародно-протиправними діями РФ в Україні або проти України, та визначатиме розмір компенсації в кожному конкретному випадку.

Комісія працюватиме на основі Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, який уже функціонує та приймає заяви від громадян через вебпортал «Дія». Після запуску Комісії перехід від Реєстру буде організовано із збереженням безперервності процесу, а Комісія стане його правонаступником разом із цифровою платформою та даними.

Заяви охоплюють понад 40 категорій збитків, втрат або шкоди, завданих з 24 лютого 2022 року в межах міжнародно визнаних кордонів України. Подати їх можуть фізичні та юридичні особи, держава Україна, а також її регіональні й місцеві органи влади та державні або підконтрольні установи.

Україна послідовно відстоює принципову позицію: за шкоду, завдану війною, має заплатити держава-агресор, а знерухомлені суверенні активи РФ мають стати пріоритетним джерелом майбутніх виплат.

Паралельно Україна разом із міжнародними партнерами продовжує роботу над створенням компенсаційного фонду — третього елементу міжнародного компенсаційного механізму, який забезпечить практичну реалізацію рішень Комісії.

Загалом Конвенцію підписали 35 держав, що стало рекордною кількістю для такого міжнародного документа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.