Украина подписала Конвенцию, которая приближает запуск механизма компенсаций за агрессию РФ

20:49, 16 декабря 2025
Документ предусматривает создание Международной компенсационной комиссии для рассмотрения заявлений о возмещении ущерба.
Украина подписала Конвенцию, которая приближает запуск механизма компенсаций за агрессию РФ
Во время Дипломатической конференции высокого уровня в Гааге министр иностранных дел Андрей Сибига подписал от имени Украины Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии.

Как подчеркнул глава МИД, подписание документа является важным шагом в направлении привлечения РФ к ответственности за причиненный Украине ущерб.

«Достижение справедливости — это командная игра, а также игра “в долгую”. И мы успешно продвигаемся на этом пути. Россия и россияне должны быть наказаны и должны заплатить за свои преступления», — подчеркнул Андрей Сибига.

По его словам, справедливость является ключевым и неотъемлемым элементом реального и устойчивого мира для Украины. Именно поэтому создание эффективных международных механизмов ответственности государства-агрессора и возмещения ущерба остается одной из приоритетных задач.

Конвенция стала третьим фундаментальным элементом инфраструктуры привлечения РФ к ответственности наряду со Специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины и Реестром ущерба.

Документом предусмотрено создание Компенсационной комиссии как независимого международного органа в рамках институциональной системы Совета Европы. Она будет рассматривать заявления о возмещении ущерба, потерь и вреда, причиненных международно-противоправными действиями РФ в Украине или против Украины, и определять размер компенсации в каждом конкретном случае.

Комиссия будет работать на основе Реестра ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, который уже функционирует и принимает заявления от граждан через веб-портал «Дія». После запуска Комиссии переход от Реестра будет организован с сохранением непрерывности процесса, а Комиссия станет его правопреемником вместе с цифровой платформой и данными.

Заявления охватывают более 40 категорий ущерба, потерь или вреда, причиненных с 24 февраля 2022 года в пределах международно признанных границ Украины. Подать их могут физические и юридические лица, государство Украина, а также ее региональные и местные органы власти и государственные или подконтрольные учреждения.

Украина последовательно отстаивает принципиальную позицию: за ущерб, причиненный войной, должно заплатить государство-агрессор, а обездвиженные суверенные активы РФ должны стать приоритетным источником будущих выплат.

Параллельно Украина совместно с международными партнерами продолжает работу над созданием компенсационного фонда — третьего элемента международного компенсационного механизма, который обеспечит практическую реализацию решений Комиссии.

В целом Конвенцию подписали 35 государств, что стало рекордным количеством для такого международного документа.

 

Судебно-юридическая газета

