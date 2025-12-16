Скорочення штату – які працівники мають переважне право залишитися на роботі

Передпенсійний вік враховується за рівних умов кваліфікації та продуктивності праці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі змін в організації виробництва та праці, зокрема при скороченні чисельності або штату працівників, трудовий договір, укладений на невизначений строк, може бути розірваний відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України. Про це повідомляє Управління інспекційної діяльності у Житомирській області.

Водночас частина друга статті 49² КЗпП України передбачає, що під час звільнення працівників у таких випадках роботодавець зобов’язаний враховувати переважне право на залишення на роботі, встановлене законодавством.

Згідно зі статтею 42 КЗпП України, при скороченні чисельності чи штату у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці переважне право на продовження роботи мають працівники з вищою кваліфікацією та продуктивністю праці.

Якщо ж рівень кваліфікації та продуктивності праці є однаковим, перевага надається окремим категоріям працівників. Зокрема, відповідно до пункту 10 статті 42 КЗпП України, це стосується осіб, яким залишилося менше трьох років до досягнення пенсійного віку, що дає право на пенсійні виплати.

Таким чином, працівники передпенсійного віку належать до категорії осіб, які мають переважне право залишитися на роботі у разі скорочення чисельності чи штату за однакових показників кваліфікації та продуктивності праці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.