  1. В Україні

Скорочення штату – які працівники мають переважне право залишитися на роботі

22:36, 16 грудня 2025
Передпенсійний вік враховується за рівних умов кваліфікації та продуктивності праці.
Скорочення штату – які працівники мають переважне право залишитися на роботі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі змін в організації виробництва та праці, зокрема при скороченні чисельності або штату працівників, трудовий договір, укладений на невизначений строк, може бути розірваний відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України. Про це повідомляє Управління інспекційної діяльності у Житомирській області.

Водночас частина друга статті 49² КЗпП України передбачає, що під час звільнення працівників у таких випадках роботодавець зобов’язаний враховувати переважне право на залишення на роботі, встановлене законодавством.

Згідно зі статтею 42 КЗпП України, при скороченні чисельності чи штату у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці переважне право на продовження роботи мають працівники з вищою кваліфікацією та продуктивністю праці.

Якщо ж рівень кваліфікації та продуктивності праці є однаковим, перевага надається окремим категоріям працівників. Зокрема, відповідно до пункту 10 статті 42 КЗпП України, це стосується осіб, яким залишилося менше трьох років до досягнення пенсійного віку, що дає право на пенсійні виплати.

Таким чином, працівники передпенсійного віку належать до категорії осіб, які мають переважне право залишитися на роботі у разі скорочення чисельності чи штату за однакових показників кваліфікації та продуктивності праці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

звільнення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

У Києві майор поліції викрав автомобіль, але отримав умовне покарання — рішення суду

Суд визнав угоду про визнання невинуватості законною і призначив покарання без реального позбавлення волі.

Які ймовірні порушення в діяльності ВККС та ВРП знайшла Тимчасова слідча комісія Верховної Ради: оприлюднено проект звіту

Комісія Власенка — Бужанського зареєструвала проект звіту про свою діяльність в якому описала недоліки роботи ВККС та ВРП.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

Судова тяганина через «зниклі документи»: Верховний Суд поставив крапку в розлученні довжиною у два роки

Касаційна інстанція визнала надмірний формалізм перешкодою для доступу до правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]