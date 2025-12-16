Сокращение штата – какие работники имеют преимущественное право остаться на работе

Предпенсионный возраст учитывается при равных условиях квалификации и производительности труда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случае изменений в организации производства и труда, в частности при сокращении численности или штата работников, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть расторгнут в соответствии с пунктом 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины. Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.

В то же время часть вторая статьи 49² КЗоТ Украины предусматривает, что при увольнении работников в таких случаях работодатель обязан учитывать преимущественное право на оставление на работе, установленное законодательством.

Согласно статье 42 КЗоТ Украины, при сокращении численности или штата в связи с изменениями в организации производства и труда преимущественное право на продолжение работы имеют работники с более высокой квалификацией и производительностью труда.

Если же уровень квалификации и производительности труда одинаков, преимущество предоставляется отдельным категориям работников. В частности, в соответствии с пунктом 10 статьи 42 КЗоТ Украины, это касается лиц, которым осталось менее трех лет до достижения пенсионного возраста, дающего право на пенсионные выплаты.

Таким образом, работники предпенсионного возраста относятся к категории лиц, имеющих преимущественное право остаться на работе в случае сокращения численности или штата при равных показателях квалификации и производительности труда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.