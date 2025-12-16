Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора та скасував рішення Погребищенського районного суду, яким раніше обвинуваченого звільнили від кримінальної відповідальності. Попереднє рішення суду ґрунтувалося на тимчасовому бронюванні від мобілізації та працевлаштуванні, але апеляційний суд вирішив, що це не змінює суті скоєного злочину і не знімає суспільної небезпечності діяння. Також висновку дійшов Вінницький апеляційний суд у справі № 143/317/25.

Чоловік отримав бронювання після вручення повістки

Обвинувачений, уродженець міста Нова Каховка Херсонської області, раніше не судимий, працював апаратником обробки зерна у ТОВ «Погребищенське ХПП «ТАС Агро». Йому інкримінували вчинення злочину, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

За даними слідства, чоловік 17 січня 2025 року не прибув до місця збору для комплектування команди у складі військової частини, що становило пряме порушення обов’язку військовозобов’язаного у період мобілізації.

Попередній суд першої інстанції, Погребищенський районний суд, у листопаді 2025 року звільнив обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі статті 48 КК України, аргументуючи своє рішення «зміною обстановки» та закриття на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК. Місцевий суд зазначив, що чоловік вперше вчинив нетяжкий злочин, а отримане ним бронювання та робота на підприємстві свідчать про втрату суспільної небезпечності.

Висновки апеляційного суду

Однак апеляційний суд визнав таке рішення неправильним. У своєму рішенні суд наголосив, що тимчасове бронювання від мобілізації не змінює суті діяння та не свідчить про те, що обвинувачений перестав бути суспільно небезпечним. Суд також підкреслив, що ухилення від мобілізації під час воєнної агресії становить серйозну загрозу для безпеки держави, адже мобілізація є критично важливою для організації оборони та захисту країни.

Апеляційна скарга мотивована тим, що суспільна небезпека кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 КК України, полягає в тому, що ухилення від призову у воєнний час безпосередньо загрожує обороноздатності держави.

Відтак Вінницький апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора, скасував ухвалу Погребищенського районного суду та призначив новий розгляд кримінального провадження у суді першої інстанції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.