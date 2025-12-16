  1. Публікації
  2. / Судова практика

Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

16:45, 16 грудня 2025
Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.
Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора та скасував рішення Погребищенського районного суду, яким раніше обвинуваченого звільнили від кримінальної відповідальності. Попереднє рішення суду ґрунтувалося на тимчасовому бронюванні від мобілізації та працевлаштуванні, але апеляційний суд вирішив, що це не змінює суті скоєного злочину і не знімає суспільної небезпечності діяння. Також висновку дійшов Вінницький апеляційний суд у справі № 143/317/25.

Чоловік отримав бронювання після вручення повістки

Обвинувачений, уродженець міста Нова Каховка Херсонської області, раніше не судимий, працював апаратником обробки зерна у ТОВ «Погребищенське ХПП «ТАС Агро». Йому інкримінували вчинення злочину, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

За даними слідства, чоловік 17 січня 2025 року не прибув до місця збору для комплектування команди у складі військової частини, що становило пряме порушення обов’язку військовозобов’язаного у період мобілізації.

Попередній суд першої інстанції, Погребищенський районний суд, у листопаді 2025 року звільнив обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі статті 48 КК України, аргументуючи своє рішення «зміною обстановки» та закриття на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК. Місцевий суд зазначив, що чоловік вперше вчинив нетяжкий злочин, а отримане ним бронювання та робота на підприємстві свідчать про втрату суспільної небезпечності.

Висновки апеляційного суду

Однак апеляційний суд визнав таке рішення неправильним. У своєму рішенні суд наголосив, що тимчасове бронювання від мобілізації не змінює суті діяння та не свідчить про те, що обвинувачений перестав бути суспільно небезпечним. Суд також підкреслив, що ухилення від мобілізації під час воєнної агресії становить серйозну загрозу для безпеки держави, адже мобілізація є критично важливою для організації оборони та захисту країни.

Апеляційна скарга мотивована тим, що суспільна небезпека кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 КК України, полягає в тому, що ухилення від призову у воєнний час безпосередньо загрожує обороноздатності держави.

Відтак Вінницький апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора, скасував ухвалу Погребищенського районного суду та призначив новий розгляд кримінального провадження у суді першої інстанції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд апеляція призов повістка апеляційні суди мобілізація військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

У Києві майор поліції викрав автомобіль, але отримав умовне покарання — рішення суду

Суд визнав угоду про визнання невинуватості законною і призначив покарання без реального позбавлення волі.

Які ймовірні порушення в діяльності ВККС та ВРП знайшла Тимчасова слідча комісія Верховної Ради: оприлюднено проект звіту

Комісія Власенка — Бужанського зареєструвала проект звіту про свою діяльність в якому описала недоліки роботи ВККС та ВРП.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

Судова тяганина через «зниклі документи»: Верховний Суд поставив крапку в розлученні довжиною у два роки

Касаційна інстанція визнала надмірний формалізм перешкодою для доступу до правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]