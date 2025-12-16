Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Предыдущее судебное решение основывалось на временном бронировании от мобилизации и трудоустройстве мужчины, однако апелляционный суд пришёл к выводу, что такие обстоятельства не меняют сути совершённого деяния и не снимают его общественной опасности. К такому выводу пришёл Винницкий апелляционный суд по делу № 143/317/25.

Мужчина получил бронирование после вручения повестки

Обвиняемый, уроженец города Новая Каховка Херсонской области, ранее не судимый, работал аппаратчиком обработки зерна в ООО «Погребищенское ХПП «ТАС Агро»». Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьёй 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

По данным следствия, 17 января 2025 года мужчина не прибыл к месту сбора для формирования команды в составе воинской части, чем нарушил обязанность военнообязанного в период мобилизации.

Предыдущий суд первой инстанции, Погребищенский районный суд, в ноябре 2025 года освободил обвиняемого от уголовной ответственности на основании статьи 48 УК Украины, аргументируя свое решение «изменением обстановки» и закрытием на основании п. 1 ч. 2 ст. 284 УПК. Местный суд отметил, что мужчина впервые совершил нетяжкое преступление, а полученное им бронирование и работа на предприятии свидетельствуют об утрате общественной опасности.

Выводы апелляционного суда

Однако апелляционный суд признал такое решение ошибочным. В своём постановлении суд отметил, что временное бронирование от мобилизации не изменяет сути деяния и не свидетельствует о том, что обвиняемый перестал быть общественно опасным. Суд также подчеркнул, что уклонение от мобилизации в условиях военной агрессии представляет серьёзную угрозу безопасности государства, поскольку мобилизация является критически важной для организации обороны и защиты страны.

Апелляционная жалоба была мотивирована тем, что общественная опасность уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 336 УК Украины, заключается в том, что уклонение от призыва в военное время напрямую угрожает обороноспособности государства.

В результате Винницкий апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора, отменил постановление Погребищенского районного суда и назначил новый рассмотрение уголовного производства в суде первой инстанции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.