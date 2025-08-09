Коронавірус повернувся: новий штам Stratus виявили вже у 7 областях та місті Києві

Вже у 7 областях медики підтвердили захворювання новим штамом коронавірусу Stratus.

Медики зафіксували випадки інфікування новим штамом коронавірусу Stratus у Києві та в семи областях — Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській і Чернігівській областях. Про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко.

За його словами, наразі ситуація з COVID-19 в країні залишається контрольованою, хоча, як і минулого року, у літній період спостерігається зростання кількості хворих.

За даними системи рутинного епідеміологічного нагляду, минулого тижня в Україні зареєстрували 684 випадки COVID-19, тоді як тижнем раніше було 494.

Штам Stratus наразі входить до числа двох найбільш поширених варіантів вірусу у світі. Він вирізняється високою здатністю до передачі від людини до людини, проте зафіксовані випадки не демонструють тяжкого перебігу хвороби. У більшості хворих симптоми обмежуються проблемами верхніх дихальних шляхів, такими як охриплість голосу.

