Практика судів
  1. В Україні

Коронавірус повернувся: новий штам Stratus виявили вже у 7 областях та місті Києві

15:57, 9 серпня 2025
Вже у 7 областях медики підтвердили захворювання новим штамом коронавірусу Stratus.
Коронавірус повернувся: новий штам Stratus виявили вже у 7 областях та місті Києві
Фото: Gettyimages
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Медики зафіксували випадки інфікування новим штамом коронавірусу Stratus у Києві та в семи областях — Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській і Чернігівській областях. Про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко.

За його словами, наразі ситуація з COVID-19 в країні залишається контрольованою, хоча, як і минулого року, у літній період спостерігається зростання кількості хворих.

За даними системи рутинного епідеміологічного нагляду, минулого тижня в Україні зареєстрували 684 випадки COVID-19, тоді як тижнем раніше було 494.

Штам Stratus наразі входить до числа двох найбільш поширених варіантів вірусу у світі. Він вирізняється високою здатністю до передачі від людини до людини, проте зафіксовані випадки не демонструють тяжкого перебігу хвороби. У більшості хворих симптоми обмежуються проблемами верхніх дихальних шляхів, такими як охриплість голосу.

Раніше ми писали, що у Києві різко зросла кількість хворих на коронавірус з ускладненнями. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нардепи зареєстрували законопроект про відповідальність за безконтрольне використання БПЛА після завершення воєнного стану

Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші внесли законопроект про відповідальність за експлуатацію БПЛА без реєстрації в реєстрі – закон набуде сили вже після завершення воєнного стану.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду