13 грудня – яке сьогодні свято та головні події

13 грудня в Україні та світі відзначають Міжнародний день скрипки та День різдвяного светра. Православна церква цього дня вшановує пам’ять святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія і Ореста.

Також 13 грудня в різні роки відбулися важливі історичні події:

У 1913 році у Львові відбулося урочисте відкриття Національного музею як власності української спільноти, ініціатором створення якого став митрополит Андрей Шептицький.

У 1917 році Курултай проголосив Кримську Народну Республіку, а Українська Центральна Рада офіційно утворила Повітряний флот.

У 1949 році в Ізраїлі було створено службу зовнішньої розвідки «Моссад».

У 1958 році американські вчені здійснили запуск живої істоти в космос із поверненням: мавпа Ґордо провела 15 хвилин у космічному просторі, однак після повернення капсула затонула в океані.

У 1981 році голова Ради Міністрів Польщі генерал Войцех Ярузельський запровадив у країні воєнний стан через зростання популярності незалежного профспілкового об’єднання «Солідарність» і загрозу інтервенції з боку СРСР. Воєнний стан був призупинений 31 грудня 1982 року та скасований 22 липня 1983 року.

У 1992 році в Единбурзі завершилася триденна зустріч 12 країн Європейського співтовариства, на якій були ухвалені компромісні рішення щодо ключових спірних питань, зокрема зменшено внески найбідніших країн — Іспанії, Ірландії, Греції та Португалії, погоджено економічні заходи для подолання спаду та знято перешкоди для подальшої інтеграції Данії.

У 2004 році український футболіст Андрій Шевченко став володарем «Золотого м’яча».

Церковне свято

За новим церковним календарем 13 грудня є днем пам’яті ченців Євстратія, Євгена, Авксентія, Ореста, Мардарія і преподобного Мардарія-затворника, чиї мощі спочивають у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Євстратій Севастійський жив у III–IV століттях у Севастії за часів правління імператора Діоклетіана, коли відбувалися переслідування християн. Першим за віру був ув’язнений пресвітер Авксентій. Воєначальник Євстратій, який таємно прийняв християнство, відкрито заявив про свою віру, за що зазнав катувань і був страчений на багатті. Перед смертю він виголосив молитву, яка збереглася в церковній традиції. Згодом були страчені пресвітер Євген, простолюдин Мардарій та юний воїн Орест. Молитва Мардарія сьогодні читається наприкінці служби третьої години.

Іменини цього дня відзначають Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Іван, Микола, Олександр, Олексій та Яків.

