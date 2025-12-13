  1. Суспільство
  2. / В Україні

13 грудня – яке сьогодні свято та головні події

09:06, 13 грудня 2025
Сьогодні відзначають Міжнародний день скрипки.
13 грудня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: maximum.fm
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

13 грудня в Україні та світі відзначають Міжнародний день скрипки та День різдвяного светра. Православна церква цього дня вшановує пам’ять святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія і Ореста.

Також 13 грудня в різні роки відбулися важливі історичні події:

  • У 1913 році у Львові відбулося урочисте відкриття Національного музею як власності української спільноти, ініціатором створення якого став митрополит Андрей Шептицький.
  • У 1917 році Курултай проголосив Кримську Народну Республіку, а Українська Центральна Рада офіційно утворила Повітряний флот.
  • У 1949 році в Ізраїлі було створено службу зовнішньої розвідки «Моссад».
  • У 1958 році американські вчені здійснили запуск живої істоти в космос із поверненням: мавпа Ґордо провела 15 хвилин у космічному просторі, однак після повернення капсула затонула в океані.
  • У 1981 році голова Ради Міністрів Польщі генерал Войцех Ярузельський запровадив у країні воєнний стан через зростання популярності незалежного профспілкового об’єднання «Солідарність» і загрозу інтервенції з боку СРСР. Воєнний стан був призупинений 31 грудня 1982 року та скасований 22 липня 1983 року.
  • У 1992 році в Единбурзі завершилася триденна зустріч 12 країн Європейського співтовариства, на якій були ухвалені компромісні рішення щодо ключових спірних питань, зокрема зменшено внески найбідніших країн — Іспанії, Ірландії, Греції та Португалії, погоджено економічні заходи для подолання спаду та знято перешкоди для подальшої інтеграції Данії.
  • У 2004 році український футболіст Андрій Шевченко став володарем «Золотого м’яча».

Церковне свято

За новим церковним календарем 13 грудня є днем пам’яті ченців Євстратія, Євгена, Авксентія, Ореста, Мардарія і преподобного Мардарія-затворника, чиї мощі спочивають у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Євстратій Севастійський жив у III–IV століттях у Севастії за часів правління імператора Діоклетіана, коли відбувалися переслідування християн. Першим за віру був ув’язнений пресвітер Авксентій. Воєначальник Євстратій, який таємно прийняв християнство, відкрито заявив про свою віру, за що зазнав катувань і був страчений на багатті. Перед смертю він виголосив молитву, яка збереглася в церковній традиції. Згодом були страчені пресвітер Євген, простолюдин Мардарій та юний воїн Орест. Молитва Мардарія сьогодні читається наприкінці служби третьої години.

Іменини цього дня відзначають Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Іван, Микола, Олександр, Олексій та Яків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Взяв телевізор на зберігання»: майор, який привласнив майно військової частини, вини не визнав

Суд визнав військового винним у незаконному заволодінні майном військової частини під час воєнного стану.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Велика Палата ВС поставила крапку у справі судді Отрош щодо повторного оцінювання та звільнення

Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення: повторне кваліфікаційне оцінювання судді після того, як ВРП вже прийняла підсумкове рішення та внесла подання Президенту, є неправомірним.

Верховний Суд поставив крапку у спорі між пенсіонером і ПФУ: стаж із РФ зарахували, касацію відхилили

КАС ВС остаточно закрив шлях для касаційного перегляду пенсійної справи, підтвердивши правомірність рішень судів нижчих інстанцій.

Ексголова ДСА Олексій Сальніков: про фальсифікації НАБУ, провокатора Гончара та втручання в авторозподіл ВАКС

У великому інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» Олексій Сальніков озвучив причини, які, на його думку, призвели до кримінального переслідування, та пояснює, чому вважає вирок політично мотивованим.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]