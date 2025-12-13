13 декабря – какой сегодня праздник и главные события

Сегодня отмечают Международный день скрипки.

13 декабря в Украине и мире отмечают Международный день скрипки и День рождественского свитера. Православная церковь в этот день чтит память святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста.

Также 13 декабря в разные годы произошли важные исторические события:

В 1913 году во Львове состоялось торжественное открытие Национального музея как собственности украинского сообщества, инициатором создания которого стал митрополит Андрей Шептицкий.

В 1917 году Курултай провозгласил Крымскую Народную Республику, а Украинская Центральная Рада официально создала Воздушный флот.

В 1949 году в Израиле была создана служба внешней разведки «Моссад».

В 1958 году американские ученые осуществили запуск живого существа в космос с возвращением: обезьяна Гордо провела 15 минут в космическом пространстве, однако после возвращения капсула затонула в океане.

В 1981 году председатель Совета Министров Польши генерал Войцех Ярузельский ввел в стране военное положение из-за роста популярности независимого профсоюзного объединения «Солидарность» и угрозы интервенции со стороны СССР. Военное положение было приостановлено 31 декабря 1982 года и отменено 22 июля 1983 года.

В 1992 году в Эдинбурге завершилась трехдневная встреча 12 стран Европейского сообщества, на которой были приняты компромиссные решения по ключевым спорным вопросам, в частности уменьшены взносы беднейших стран — Испании, Ирландии, Греции и Португалии, согласованы экономические меры для преодоления спада и сняты препятствия для дальнейшей интеграции Дании.

В 2004 году украинский футболист Андрей Шевченко стал обладателем «Золотого мяча».

Церковный праздник

По новому церковному календарю 13 декабря является днем памяти монахов Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария и преподобного Мардария-затворника, чьи мощи покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Евстратий Севастийский жил в III–IV веках в Севастии во времена правления императора Диоклетиана, когда происходили гонения на христиан. Первым за веру был заключен пресвитер Авксентий. Военачальник Евстратий, который тайно принял христианство, открыто заявил о своей вере, за что подвергся пыткам и был казнен на костре. Перед смертью он произнес молитву, которая сохранилась в церковной традиции. Впоследствии были казнены пресвитер Евгений, простолюдин Мардарий и юный воин Орест. Молитва Мардария сегодня читается в конце службы третьего часа.

Именины в этот день отмечают Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Иван, Николай, Александр, Алексей и Яков.

