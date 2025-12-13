  1. Законодавство

Петиція про електронні табло з відліком часу в київському метро провалилася

07:18, 13 грудня 2025
За час збору підписів ініціативу підтримали лише 1047 осіб.
Петиція про електронні табло з відліком часу в київському метро провалилася
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кияни не підтримали петицію щодо встановлення електронних табло з відліком часу до прибуття поїздів на всіх станціях Київського метрополітену.

Петиція №13826, зареєстрована на сайті Київської міської ради, не набрала необхідної кількості голосів для її розгляду. За час збору підписів ініціативу підтримали лише 1 047 осіб.

Автор петиції пропонував обладнати кожну станцію електронними табло з відображенням часу, що залишився до прибуття наступного поїзда.

На його думку, це б сприяло підвищенню комфорту пасажирів під час перебування в Київському метрополітені, а також полегшило би розрахунки часу прибуття на роботу/службу

Водночас через недостатню кількість підписів петиція не була передана на розгляд міської влади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ петиція метро

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Взяв телевізор на зберігання»: майор, який привласнив майно військової частини, вини не визнав

Суд визнав військового винним у незаконному заволодінні майном військової частини під час воєнного стану.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Велика Палата ВС поставила крапку у справі судді Отрош щодо повторного оцінювання та звільнення

Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення: повторне кваліфікаційне оцінювання судді після того, як ВРП вже прийняла підсумкове рішення та внесла подання Президенту, є неправомірним.

Верховний Суд поставив крапку у спорі між пенсіонером і ПФУ: стаж із РФ зарахували, касацію відхилили

КАС ВС остаточно закрив шлях для касаційного перегляду пенсійної справи, підтвердивши правомірність рішень судів нижчих інстанцій.

Ексголова ДСА Олексій Сальніков: про фальсифікації НАБУ, провокатора Гончара та втручання в авторозподіл ВАКС

У великому інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» Олексій Сальніков озвучив причини, які, на його думку, призвели до кримінального переслідування, та пояснює, чому вважає вирок політично мотивованим.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]