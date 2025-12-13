Петиція про електронні табло з відліком часу в київському метро провалилася

За час збору підписів ініціативу підтримали лише 1047 осіб.

Кияни не підтримали петицію щодо встановлення електронних табло з відліком часу до прибуття поїздів на всіх станціях Київського метрополітену.

Петиція №13826, зареєстрована на сайті Київської міської ради, не набрала необхідної кількості голосів для її розгляду. За час збору підписів ініціативу підтримали лише 1 047 осіб.

Автор петиції пропонував обладнати кожну станцію електронними табло з відображенням часу, що залишився до прибуття наступного поїзда.

На його думку, це б сприяло підвищенню комфорту пасажирів під час перебування в Київському метрополітені, а також полегшило би розрахунки часу прибуття на роботу/службу

Водночас через недостатню кількість підписів петиція не була передана на розгляд міської влади.

