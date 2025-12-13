  1. Законодательство

Петиция об электронных табло с отсчетом времени в киевском метро провалилась

07:18, 13 декабря 2025
За время сбора подписей инициативу поддержали лишь 1047 человек.
Киевляне не поддержали петицию об установке электронных табло с отсчетом времени до прибытия поездов на всех станциях Киевского метрополитена.

Петиция №13826, зарегистрированная на сайте Киевского городского совета, не набрала необходимого количества голосов для ее рассмотрения. За время сбора подписей инициативу поддержали лишь 1 047 человек.

Автор петиции предлагал оборудовать каждую станцию электронными табло с отображением времени, оставшегося до прибытия следующего поезда.

По его мнению, это способствовало бы повышению комфорта пассажиров во время пребывания в Киевском метрополитене, а также облегчило бы расчет времени прибытия на работу/службу.

В то же время из-за недостаточного количества подписей петиция не была передана на рассмотрение городской власти.

Киев петиция метро

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

