2 января – какой сегодня праздник и главные события

2 января отмечают Всемирный день интроверта.

2 января в мире отмечают День научной фантастики, Всемирный день интроверта, а также День мотивации и вдохновения.

Православная церковь в этот день чтит память святого Сильвестра, папы Римского, преподобного Серафима Саровского и преподобного Сильвестра Киево-Печерского.

Также 2 января связано с рядом важных исторических событий:

В 1936 году ученые Владимир Зворыкин и Джордж Мортон продемонстрировали электронную трубку, чувствительную к ультрафиолетовым и инфракрасным лучам. Это достижение считают одним из важнейших шагов в развитии телевидения.

В 1944 году вертолеты впервые применили в боевых условиях.

В 1992 году независимость Украины признали Эквадор, Эфиопия, Лаос, Панама и Греция.

В 2024 году в ночь на 2 января и утром украинская противовоздушная оборона уничтожила 72 ракеты после ночной атаки ударными дронами и массированного ракетного удара России по Украине, основным направлением которого был Киев.

Церковный праздник этого дня

Церковь чтит память святого Сильвестра, папы Римского. Сильвестр жил на рубеже III–IV веков. Он родился в Риме в христианской семье и рано потерял отца, после чего его воспитывал учитель, пресвитер Квирин. Достигнув совершеннолетия, Сильвестр помогал путешественникам в период гонений на христиан. Он принял у себя святого исповедника епископа Тимофея и после его мученической смерти похоронил его. За это Сильвестра арестовали, судили и заключили в тюрьму, освобождение произошло только после смерти языческого градоначальника.

В 30 лет Сильвестр стал священником, а еще через 15 лет его избрали епископом Римским. Он возглавлял Римскую церковь более 20 лет и умер в глубокой старости. Согласно легенде, святителю Сильвестру удалось победить морское чудовище Левиафана, чем он якобы спас человечество от конца света.

Именины 2 января отмечают Василий, Марк, Петр, Сергей и Ульяна.

