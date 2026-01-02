2 січня – яке сьогодні свято та головні події

2 січня відзначають Всесвітній день інтроверта.

2 січня у світі відзначають День наукової фантастики, Всесвітній день інтроверта, а також День мотивації і натхнення.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого Сильвестра, папи Римського, преподобного Серафима Саровського та преподобного Сильвестра Києво-Печерського.

Також 2 січня пов’язане з низкою важливих історичних подій:

У 1936 році науковці Володимир Зворикін і Джордж Мортон продемонстрували електронну трубку, чутливу до ультрафіолетових та інфрачервоних променів. Це досягнення вважають одним із найважливіших кроків у розвитку телебачення.

У 1944 році гелікоптери вперше застосували в бойових умовах.

У 1992 році незалежність України визнали Еквадор, Ефіопія, Лаос, Панама та Греція.

У 2024 році в ніч проти 2 січня та вранці українська протиповітряна оборона знищила 72 ракети після нічної атаки ударними дронами та масованого ракетного удару Росії по Україні, основним напрямком якого був Київ.

Церковне свято цього дня

Церква вшановує пам’ять святого Сильвестра, папи Римського. Сильвестр жив на межі III–IV століть. Він народився в Римі в християнській родині та рано втратив батька, після чого його виховував учитель, пресвітер Квірін. Досягнувши повноліття, Сильвестр допомагав мандрівникам у період гонінь на християн. Він прийняв у себе святого сповідника єпископа Тимофія та після його мученицької смерті поховав його. За це Сильвестра заарештували, судили й ув’язнили, звільнення відбулося лише після смерті язичницького градоначальника.

У 30 років Сильвестр став священиком, а ще через 15 років його обрали єпископом Римським. Він очолював Римську церкву понад 20 років і помер у глибокій старості. Згідно з легендою, святителю Сильвестру вдалося здолати морську потвору Левіафана, чим він нібито врятував людство від кінця світу.

Іменини 2 січня відзначають Василь, Марк, Петро, Сергій та Уляна.

