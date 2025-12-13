  1. В Україні

У Армія+ збирають відгуки військовослужбовців про ВЛК

07:36, 13 грудня 2025
Збір відповідей триватиме з 11 до 23 грудня 2025 року.
У застосунку Армія+ запустили опитування для військовослужбовців щодо якості медичних послуг у госпіталях та цивільних медзакладах аби зібрати системний зворотний зв’язок від тих, хто проходив лікування, ВЛК чи реабілітацію, та сформувати рішення щодо покращення роботи медичних закладів.

Як вказують у Міноборони, опитування охоплює ключові аспекти медичної допомоги: доступність послуг, роботу та комунікацію медичного персоналу, умови перебування, забезпечення обладнанням і лікарськими засобами, а також зручність організації прийому та направлень.

Анкета доступна в розділі «Опитування» в застосунку Армія+. Збір відповідей триватиме з 11 до 23 грудня 2025 року. Його можуть пройти військові як із досвідом звернення до військових госпіталів, так і до цивільних закладів. 

Вказується, що опитування анонімне. Результати будуть узагальнені в аналітичний звіт і використані для вдосконалення організації медичної допомоги військовим.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

