В Армия+ собирают отзывы военнослужащих о ВВК

В приложении Армия+ запустили опрос для военнослужащих о качестве медицинских услуг в госпиталях и гражданских медучреждениях, чтобы собрать системную обратную связь от тех, кто проходил лечение, ВВК или реабилитацию, и сформировать решения по улучшению работы медицинских учреждений.

Как отмечают в Минобороны, опрос охватывает ключевые аспекты медицинской помощи: доступность услуг, работу и коммуникацию медицинского персонала, условия пребывания, обеспечение оборудованием и лекарственными средствами, а также удобство организации приёма и направлений.

Анкета доступна в разделе «Опросы» в приложении Армия+. Сбор ответов будет продолжаться с 11 по 23 декабря 2025 года. Его могут пройти военнослужащие как с опытом обращения в военные госпитали, так и в гражданские учреждения.

Указывается, что опрос анонимный. Результаты будут обобщены в аналитический отчёт и использованы для совершенствования организации медицинской помощи военнослужащим.

