Пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 грудня, щоб не втратити виплати: покрокова інструкція

07:00, 13 грудня 2025
Як пройти фізичну ідентифікації в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ.
До 31 грудня кожного календарного року пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які:

  • проживають на тимчасово окупованих територіях; 
  • тимчасово перебувають за межами України.

мають пройти ідентифікацію.

Один із найпопулярніших способів фізичної ідентифікації – авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис», створеного за допомогою мобільного застосунку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Щоб скористатися сервісом, необхідно мати смартфон та один із цифрових гаджетів: ноутбук, планшет або персональний комп’ютер.

Покрова інструкція:

  1. Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України на комп’ютері (ноутбуці чи планшеті). У правому верхньому куті натисніть кнопку «Вхід» та оберіть опцію «Дія.Підпис».
  1. У новому вікні натисніть кнопку «Отримати код для входу».
  2. Після цього відскануйте смартфоном QR-код, що з’явиться на екрані, за допомогою опції зі сканування QR-коду в застосунку «Дія».
  3. Для цього увійдіть в застосунок «Дія» на смартфоні та наведіть зчитувач QR-коду на сектор з QR-кодом на вебпорталі. Підтвердіть запит на авторизацію через Дія.Підпис та засвідчіть особу через перевірку за фото.
  4. Після перевірки за фото натисніть «Далі» та введіть п’ятизначний код для Дія.Підпис.
  5. Якщо всі кроки пройдено, запит на авторизацію через Дія.Підпис для входу на вебпортал Пенсійного фонду України буде підтверджено і на екрані з’явиться відповідний напис.
  6. Вхід в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України буде виконано автоматично. 

Повідомлення про проходження пенсіонером ідентифікації буде сформовано у розділі «Мої звернення».

У ПФУ вказали, що у переліку звернень користувача завжди відображається лише останнє зареєстроване звернення про ідентифікацію особи.

Переконатися, що ідентифікацію пройдено, можна через деякий час, скориставшись сервісом «Моя ідентифікація».

