Пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 декабря, чтобы не потерять выплаты: пошаговая инструкция
До 31 декабря каждого календарного года пенсионеры и получатели страховых выплат, которые:
- проживают на временно оккупированных территориях;
- временно находятся за пределами Украины.
должны пройти идентификацию.
Один из самых популярных способов физической идентификации — авторизация в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удалённой квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис», созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо иметь смартфон и одно из цифровых устройств: ноутбук, планшет или персональный компьютер.
Пошаговая инструкция:
Зайдите на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины на компьютере (ноутбуке или планшете). В правом верхнем углу нажмите кнопку «Вход» и выберите опцию «Дія.Підпис».
- В новом окне нажмите кнопку «Получить код для входа».
- После этого отсканируйте смартфоном QR-код, который появится на экране, с помощью функции сканирования QR-кода в приложении «Дія».
- Для этого войдите в приложение «Дія» на смартфоне и наведите сканер QR-кода на сектор с QR-кодом на вебпортале. Подтвердите запрос на авторизацию через Дія.Підпис и подтвердите личность с помощью проверки по фото.
- После проверки по фото нажмите «Далее» и введите пятизначный код для Дія.Підпис.
- Если все шаги выполнены, запрос на авторизацию через Дія.Підпис для входа на вебпортал Пенсионного фонда Украины будет подтверждён, и на экране появится соответствующая надпись.
Вход в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины будет выполнен автоматически.
Сообщение о прохождении пенсионером идентификации будет сформировано в разделе «Мои обращения».
В ПФУ указали, что в перечне обращений пользователя всегда отображается только последнее зарегистрированное обращение об идентификации личности.
Убедиться, что идентификация пройдена, можно спустя некоторое время, воспользовавшись сервисом «Моя идентификация».
