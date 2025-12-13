Пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 декабря, чтобы не потерять выплаты: пошаговая инструкция

Как пройти физическую идентификацию в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ.

До 31 декабря каждого календарного года пенсионеры и получатели страховых выплат, которые:

проживают на временно оккупированных территориях;

временно находятся за пределами Украины.

должны пройти идентификацию.

Один из самых популярных способов физической идентификации — авторизация в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удалённой квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис», созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо иметь смартфон и одно из цифровых устройств: ноутбук, планшет или персональный компьютер.

Пошаговая инструкция:

Зайдите на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины на компьютере (ноутбуке или планшете). В правом верхнем углу нажмите кнопку «Вход» и выберите опцию «Дія.Підпис».

В новом окне нажмите кнопку «Получить код для входа». После этого отсканируйте смартфоном QR-код, который появится на экране, с помощью функции сканирования QR-кода в приложении «Дія». Для этого войдите в приложение «Дія» на смартфоне и наведите сканер QR-кода на сектор с QR-кодом на вебпортале. Подтвердите запрос на авторизацию через Дія.Підпис и подтвердите личность с помощью проверки по фото. После проверки по фото нажмите «Далее» и введите пятизначный код для Дія.Підпис. Если все шаги выполнены, запрос на авторизацию через Дія.Підпис для входа на вебпортал Пенсионного фонда Украины будет подтверждён, и на экране появится соответствующая надпись.

Вход в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины будет выполнен автоматически.

Сообщение о прохождении пенсионером идентификации будет сформировано в разделе «Мои обращения».

В ПФУ указали, что в перечне обращений пользователя всегда отображается только последнее зарегистрированное обращение об идентификации личности.

Убедиться, что идентификация пройдена, можно спустя некоторое время, воспользовавшись сервисом «Моя идентификация».

