Зеленський анонсував оновлення ДБР: законопроєкт подадуть уже в січні

Володимир Зеленський доручив підготувати президентський законопроєкт про оновлення ДБР.

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив підготувати та оперативно подати до Верховної Ради пропозиції щодо оновлення Державне бюро розслідувань.

За словами глави держави, відповідний президентський законопроєкт має бути напрацьований уже в січні та невідкладно внесений на розгляд парламенту.

«Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань. Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні», - вказав Зеленський.

