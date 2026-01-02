Зеленский анонсировал обновление ГБР: законопроект подадут уже в январе

Владимир Зеленский поручил подготовить президентский законопроект об обновлении ГБР.

Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил подготовить и оперативно подать в Верховную Раду предложения по обновлению Государственного бюро расследований.

По словам главы государства, соответствующий президентский законопроект должен быть разработан уже в январе и безотлагательно внесен на рассмотрение парламента.

«Поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения об обновлении Государственного бюро расследований. Ожидаю, что президентский законопроект будет разработан уже в январе», — указал Зеленский.

