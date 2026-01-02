США закликали громадян негайно залишити Росію через ризик терактів та незаконних затримань

У рекомендації сказано, що є прецеденти, коли російські служби безпеки арештовували американців за фальшивими звинуваченнями.

Державний департамент США закликав американських громадян негайно залишити Росія, поновивши рекомендацію найвищого рівня «не подорожувати». Причиною названо високі ризики тероризму, незаконних затримань і довільного застосування місцевих законів на тлі ескалації війни РФ проти Україна. Про це пише Fox News.

У перевиданій цього тижня рекомендації Державний департамент США зазначає, що громадяни США в Росії стикаються зі зростаючою небезпекою. Американських дипломатів у країні залишилося обмежена кількість, а консульські установи США в Росії призупинили роботу, що суттєво звужує можливості надання допомоги.

«Громадяни США в Росії мають виїхати негайно. Російські посадовці часто безпідставно допитують і погрожують громадянам США», — йдеться в рекомендації.

У документі також зазначено, що існують прецеденти, коли російські силові структури затримували та арештовували американців за сфабрикованими обвинуваченнями, відмовляли їм у справедливому розгляді справ і виносили вироки без належних доказів.

Держдепартамент радить громадянам США не ввозити до Росії електронні пристрої та виходити з усіх акаунтів у соціальних мережах, оскільки слід вважати, що всі електронні комунікації перебувають під наглядом. Також американцям рекомендують заздалегідь підготувати юридичні документи, зокрема заповіт і страхові доручення.

Окремо наголошується, що через санкції американські банківські картки в Росії не працюють, а перекази коштів зі США до РФ є майже неможливими. Туристів, які попри застереження вирішать поїхати до країни, попереджають про ризик затримання на невизначений термін.

У Держдепартаменті підкреслюють, що російська влада регулярно затримує людей за розмитими формулюваннями на кшталт «дій проти інтересів Росії», що створює додаткові загрози для іноземців.

Останніми тижнями уряд США також оновлював рекомендації щодо подорожей до інших країн. Зокрема, американців попередили про поїздки до прикордонних районів Таїланд і Камбоджа через загострення безпекової ситуації та ризик збройних зіткнень.

