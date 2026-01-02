США призвали граждан немедленно покинуть Россию из-за риска терактов и незаконных задержаний

В рекомендации говорится, что есть прецеденты, когда российские службы безопасности арестовывали американцев по фальшивым обвинениям.

Государственный департамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Россию, обновив рекомендацию высшего уровня «не путешествовать». Причиной названы высокие риски терроризма, незаконных задержаний и произвольного применения местных законов на фоне эскалации войны РФ против Украины. Об этом пишет Fox News.

В перевыпущенной на этой неделе рекомендации Государственный департамент США отмечает, что граждане США в России сталкиваются с растущей опасностью. Количество американских дипломатов в стране ограничено, а консульские учреждения США в России приостановили работу, что существенно сужает возможности оказания помощи.

«Граждане США в России должны выехать немедленно. Российские должностные лица часто безосновательно допрашивают и угрожают гражданам США», — говорится в рекомендации.

В документе также отмечается, что существуют прецеденты, когда российские силовые структуры задерживали и арестовывали американцев по сфабрикованным обвинениям, отказывали им в справедливом рассмотрении дел и выносили приговоры без надлежащих доказательств.

Госдепартамент советует гражданам США не ввозить в Россию электронные устройства и выходить из всех аккаунтов в социальных сетях, поскольку следует считать, что все электронные коммуникации находятся под наблюдением. Также американцам рекомендуют заранее подготовить юридические документы, в том числе завещание и страховые доверенности.

Отдельно подчеркивается, что из-за санкций американские банковские карты в России не работают, а переводы средств из США в РФ практически невозможны. Туристов, которые, несмотря на предупреждения, решат поехать в страну, предупреждают о риске задержания на неопределенный срок.

В Госдепартаменте подчеркивают, что российские власти регулярно задерживают людей по размытым формулировкам вроде «действий против интересов России», что создает дополнительные угрозы для иностранцев.

В последние недели правительство США также обновляло рекомендации по поездкам в другие страны. В частности, американцев предупредили о поездках в приграничные районы Таиланда и Камбоджи из-за обострения ситуации с безопасностью и риска вооруженных столкновений.

