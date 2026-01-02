На Закарпатті викрили митника, який за 5% «кешбеку» ввозив елітні годинники без сплати мита

Фігуранта затримали після отримання неправомірної вигоди за «безперешкодне» перевезення люксових годинників через українсько-угорський кордон.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті затримано митника, який організував схему безмитного ввезення елітних годинників за 5% «кешбеку» на власний рахунок. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Затриманий — виконувач обов’язків керівника відділу внутрішнього контролю Закарпатської митниці.

За даними слідства, у листопаді–грудні 2025 року фігурант налагодив канал незаконного перевезення через українсько-угорський кордон елітних годинників, зокрема швейцарського виробництва.

Товари декларувалися як особисті речі або перевозилися серед інших предметів з метою уникнення митного контролю та сплати податків.

Ввезення здійснювалося у заздалегідь визначені дні через різні митні пости та контролювалося самим посадовцем чи підконтрольними йому особами.

В ОГП вказують, що однією з умов «безперешкодного» перетину кордону була сплата 5 % від вартості товару.

До першого епізоду підозрюваний залучив власну дружину, яка ввезла два годинники загальною вартістю понад 22000 доларів. За це посадовець отримав 10100 доларів неправомірної вигоди. Під час наступних поїздок митник частину товару перевозив особисто.

Загалом задокументовано незаконне ввезення годинників загальною вартістю понад 3,2 млн грн. За надані «послуги» посадовець одержав загалом 3850 доларів.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 2750 доларів за ввезення чотирьох годинників.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від займаної посади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.