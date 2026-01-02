  1. В Украине

На Закарпатье разоблачили таможенника, который за 5 % «кешбека» ввозил элитные часы без уплаты пошлины

15:15, 2 января 2026
Фигуранта задержали после получения неправомерной выгоды за «беспрепятственную» перевозку люксовых часов через украинско-венгерскую границу.
На Закарпатье задержан таможенник, который организовал схему беспошлинного ввоза элитных часов за 5 % «кешбека» на собственный счет. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Задержанный — исполняющий обязанности руководителя отдела внутреннего контроля Закарпатской таможни.

По данным следствия, в ноябре–декабре 2025 года фигурант наладил канал незаконной перевозки через украинско-венгерскую границу элитных часов, в частности швейцарского производства.

Товары декларировались как личные вещи или перевозились среди других предметов с целью уклонения от таможенного контроля и уплаты налогов.

Ввоз осуществлялся в заранее определенные дни через разные таможенные посты и контролировался самим должностным лицом или подконтрольными ему лицами.

В ОГП указывают, что одним из условий «беспрепятственного» пересечения границы была уплата 5 % от стоимости товара.

К первому эпизоду подозреваемый привлек собственную жену, которая ввезла двое часов общей стоимостью более 22000 долларов. За это должностное лицо получило 10100 долларов неправомерной выгоды. Во время последующих поездок таможенник часть товара перевозил лично.

Всего задокументирован незаконный ввоз часов общей стоимостью более 3,2 млн грн. За предоставленные «услуги» должностное лицо получило в целом 3850 долларов.

Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения части неправомерной выгоды в размере 2750 долларов за ввоз четырех часов.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения подозреваемого от занимаемой должности.

