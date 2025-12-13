Росія вночі атакувала Одещину – пошкоджено енергетичну та промислову інфраструктуру
09:42, 13 грудня 2025
За попередніми даними, в результаті обстрілів постраждали 4 людей, рятувальники ліквідовують наслідки ударів.
Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області
З ночі 13 грудня Одеська область зазнала масованої повітряної атаки російських окупантів. Під ударами опинилися об’єкти цивільного призначення, а також енергетична та промислова інфраструктура, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, внаслідок ударів сталися займання, пошкоджено адміністративні будівлі та об’єкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням.
Інформації про загиблих наразі немає.
За даними ДСНС, попередньою постраждали 4 особи.
