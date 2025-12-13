Россия ночью атаковала Одесскую область – повреждена энергетическая и промышленная инфраструктура

По предварительным данным, в результате обстрелов пострадали 4 человека, спасатели ликвидируют последствия ударов.

С ночи 13 декабря Одесская область подверглась массированной воздушной атаке российских оккупантов. Под ударами оказались объекты гражданского назначения, а также энергетическая и промышленная инфраструктура, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

По его словам, в результате ударов произошли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением.

Информации о погибших пока нет.

По данным ГСЧС, предварительно пострадали 4 человека.

