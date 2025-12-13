  1. У світі

Суд у США частково став на бік Apple у спорі з Epic Games щодо комісій App Store

09:24, 13 грудня 2025
Рішення дозволяє компанії Apple обґрунтовувати комісії зі сторонніх платіжних систем і може вплинути на всіх розробників застосунків.
Суд у США частково став на бік Apple у спорі з Epic Games щодо комісій App Store
Фото: PlayUA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Apple змогла повернути частину позицій у тривалій судовій суперечці з Epic Games, що може мати помітні наслідки для ринку мобільних застосунків. Про це повідомляє Engadget.

Апеляційний суд США Дев’ятого округу загалом залишив у силі попереднє рішення про неповагу до суду, яке стосувалося комісій Apple за використання сторонніх платіжних систем. Водночас судді скасували положення, що забороняло компанії стягувати будь-які комісії з платежів, здійснених поза App Store. Саме цей пункт був одним із ключових аргументів Epic Games у багаторічному протистоянні з Apple.

Таким чином Apple зберігає можливість обґрунтовувати стягнення певної комісії навіть із платежів, які проходять через зовнішні платіжні інструменти. Це означає, що компанії, які розраховували повністю уникнути таких зборів, і надалі можуть залишатися залежними від умов Apple.

Для багатьох розробників це може призвести до додаткових витрат, ускладнення фінансового планування та можливих змін у ціноутворенні. Крім того, рівень передбачуваності зменшується, оскільки правила і розміри комісій у майбутньому можуть переглядатися.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США Apple

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Взяв телевізор на зберігання»: майор, який привласнив майно військової частини, вини не визнав

Суд визнав військового винним у незаконному заволодінні майном військової частини під час воєнного стану.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Велика Палата ВС поставила крапку у справі судді Отрош щодо повторного оцінювання та звільнення

Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення: повторне кваліфікаційне оцінювання судді після того, як ВРП вже прийняла підсумкове рішення та внесла подання Президенту, є неправомірним.

Верховний Суд поставив крапку у спорі між пенсіонером і ПФУ: стаж із РФ зарахували, касацію відхилили

КАС ВС остаточно закрив шлях для касаційного перегляду пенсійної справи, підтвердивши правомірність рішень судів нижчих інстанцій.

Ексголова ДСА Олексій Сальніков: про фальсифікації НАБУ, провокатора Гончара та втручання в авторозподіл ВАКС

У великому інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» Олексій Сальніков озвучив причини, які, на його думку, призвели до кримінального переслідування, та пояснює, чому вважає вирок політично мотивованим.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]