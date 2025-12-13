Суд у США частково став на бік Apple у спорі з Epic Games щодо комісій App Store

Рішення дозволяє компанії Apple обґрунтовувати комісії зі сторонніх платіжних систем і може вплинути на всіх розробників застосунків.

Фото: PlayUA

Компанія Apple змогла повернути частину позицій у тривалій судовій суперечці з Epic Games, що може мати помітні наслідки для ринку мобільних застосунків. Про це повідомляє Engadget.

Апеляційний суд США Дев’ятого округу загалом залишив у силі попереднє рішення про неповагу до суду, яке стосувалося комісій Apple за використання сторонніх платіжних систем. Водночас судді скасували положення, що забороняло компанії стягувати будь-які комісії з платежів, здійснених поза App Store. Саме цей пункт був одним із ключових аргументів Epic Games у багаторічному протистоянні з Apple.

Таким чином Apple зберігає можливість обґрунтовувати стягнення певної комісії навіть із платежів, які проходять через зовнішні платіжні інструменти. Це означає, що компанії, які розраховували повністю уникнути таких зборів, і надалі можуть залишатися залежними від умов Apple.

Для багатьох розробників це може призвести до додаткових витрат, ускладнення фінансового планування та можливих змін у ціноутворенні. Крім того, рівень передбачуваності зменшується, оскільки правила і розміри комісій у майбутньому можуть переглядатися.

