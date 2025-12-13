  1. В мире

Суд в США частично встал на сторону Apple в споре с Epic Games по поводу комиссий App Store

09:24, 13 декабря 2025
Решение позволяет компании Apple обосновывать комиссии со сторонних платежных систем и может повлиять на всех разработчиков приложений.
Суд в США частично встал на сторону Apple в споре с Epic Games по поводу комиссий App Store
Фото: PlayUA
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Apple смогла вернуть часть позиций в длительном судебном споре с Epic Games, что может иметь заметные последствия для рынка мобильных приложений. Об этом сообщает Engadget.

Апелляционный суд США Девятого округа в целом оставил в силе предыдущее решение о неуважении к суду, которое касалось комиссий Apple за использование сторонних платежных систем. В то же время судьи отменили положение, запрещавшее компании взимать какие-либо комиссии с платежей, осуществленных вне App Store. Именно этот пункт был одним из ключевых аргументов Epic Games в многолетнем противостоянии с Apple.

Таким образом, Apple сохраняет возможность обосновывать взимание определенной комиссии даже с платежей, которые проходят через внешние платежные инструменты. Это означает, что компании, которые рассчитывали полностью избежать таких сборов, и в дальнейшем могут оставаться зависимыми от условий Apple.

Для многих разработчиков это может привести к дополнительным расходам, усложнению финансового планирования и возможным изменениям в ценообразовании. Кроме того, уровень предсказуемости уменьшается, поскольку правила и размеры комиссий в будущем могут пересматриваться.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США Apple

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]