Суд в США частично встал на сторону Apple в споре с Epic Games по поводу комиссий App Store

Решение позволяет компании Apple обосновывать комиссии со сторонних платежных систем и может повлиять на всех разработчиков приложений.

Фото: PlayUA

Компания Apple смогла вернуть часть позиций в длительном судебном споре с Epic Games, что может иметь заметные последствия для рынка мобильных приложений. Об этом сообщает Engadget.

Апелляционный суд США Девятого округа в целом оставил в силе предыдущее решение о неуважении к суду, которое касалось комиссий Apple за использование сторонних платежных систем. В то же время судьи отменили положение, запрещавшее компании взимать какие-либо комиссии с платежей, осуществленных вне App Store. Именно этот пункт был одним из ключевых аргументов Epic Games в многолетнем противостоянии с Apple.

Таким образом, Apple сохраняет возможность обосновывать взимание определенной комиссии даже с платежей, которые проходят через внешние платежные инструменты. Это означает, что компании, которые рассчитывали полностью избежать таких сборов, и в дальнейшем могут оставаться зависимыми от условий Apple.

Для многих разработчиков это может привести к дополнительным расходам, усложнению финансового планирования и возможным изменениям в ценообразовании. Кроме того, уровень предсказуемости уменьшается, поскольку правила и размеры комиссий в будущем могут пересматриваться.

