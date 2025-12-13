  1. В Україні

Скільки платять за лікарняний та від чого залежить розмір допомоги – пояснення

08:30, 13 грудня 2025
Рівень виплат залежить від тривалості страхового стажу працівника.
Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності для застрахованих осіб розраховується у відсотках від середньої заробітної плати й напряму залежить від страхового стажу. Про це повідомило Управління інспекційної діяльності у Житомирській області.

Згідно з чинними нормами:

  • 50% середньої зарплати отримують працівники зі стажем до трьох років;
  • 60% — зі стажем від трьох до п’яти років;
  • 70% — зі стажем від п’яти до восьми років;
  • 100% середньої зарплати виплачують тим, хто має понад вісім років страхового стажу.

Якщо за останні 12 місяців до настання страхового випадку працівник має менш як шість місяців страхового стажу, лікарняні обчислюються із фактичної зарплати, з якої сплачувалися внески. Водночас сума допомоги не може перевищувати розмір виплати, розрахований із мінімальної заробітної плати.

