Сколько платят за больничный и от чего зависит размер пособия – объяснение

Уровень выплат зависит от продолжительности страхового стажа работника.

Фото: МОГОЛ АЛЬФА

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Размер пособия по временной нетрудоспособности для застрахованных лиц рассчитывается в процентах от средней заработной платы и напрямую зависит от страхового стажа. Об этом сообщило Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.

Согласно действующим нормам:

50% средней зарплаты получают работники со стажем до трех лет;

60% — со стажем от трех до пяти лет;

70% — со стажем от пяти до восьми лет;

100% средней зарплаты выплачивают тем, кто имеет более восьми лет страхового стажа.

Если за последние 12 месяцев до наступления страхового случая работник имеет менее шести месяцев страхового стажа, больничные рассчитываются из фактической зарплаты, с которой уплачивались взносы. При этом сумма пособия не может превышать размер выплаты, рассчитанный из минимальной заработной платы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.