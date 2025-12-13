  1. В Украине

Сколько платят за больничный и от чего зависит размер пособия – объяснение

08:30, 13 декабря 2025
Уровень выплат зависит от продолжительности страхового стажа работника.
Сколько платят за больничный и от чего зависит размер пособия – объяснение
Фото: МОГОЛ АЛЬФА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Размер пособия по временной нетрудоспособности для застрахованных лиц рассчитывается в процентах от средней заработной платы и напрямую зависит от страхового стажа. Об этом сообщило Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.

Согласно действующим нормам:

  • 50% средней зарплаты получают работники со стажем до трех лет;
  • 60% — со стажем от трех до пяти лет;
  • 70% — со стажем от пяти до восьми лет;
  • 100% средней зарплаты выплачивают тем, кто имеет более восьми лет страхового стажа.

Если за последние 12 месяцев до наступления страхового случая работник имеет менее шести месяцев страхового стажа, больничные рассчитываются из фактической зарплаты, с которой уплачивались взносы. При этом сумма пособия не может превышать размер выплаты, рассчитанный из минимальной заработной платы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

деньги больничные денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]