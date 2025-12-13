  1. В Україні

Засвідчення справжності підпису на документах: правила та юридичні вимоги

08:12, 13 грудня 2025
Хто може засвідчувати підпис і які документи потрібні, розповіли в Мін’юсті.
Як пояснили в Мін’юсті, процедура засвідчення справжності підпису на документах гарантує, що підпис належить саме тій особі, яка його зробила. Це важливо для юридичної достовірності документів і необхідне при подачі заяв, документів до установ або оформленні дозволів.

Відповідно до статті 78 Закону України «Про нотаріат», підпис можуть засвідчувати:

  • нотаріус;
  • посадова особа органу місцевого самоврядування;
  • посадова особа консульської установи України;
  • начальник установи виконання покарань.

Для засвідчення підпису необхідно надати:

  • документ, на якому має бути засвідчено підпис;
  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Документ може підписуватися за іншу особу, яка не могла зробити це власноруч через фізичну ваду, хворобу чи інші поважні причини. У такому випадку нотаріус встановлює особу, що підписала документ, та особу, за яку це зроблено, зазначаючи причини у посвідчувальному написі.

Засвідчення справжності підпису підтверджує лише, що документ підписано конкретною особою, а не правдивість фактів, викладених у ньому. Уповноважені особи не можуть засвідчувати підписи на документах, що стосуються обставин, право підтвердження яких належить лише державним органам (наприклад, народження, шлюб, смерть, наявність хвороби чи права власності), за винятком випадків подання документів до компетентних органів іншої держави.

Крім того, нотаріуси можуть засвідчувати справжність кваліфікованого електронного підпису відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій з використанням електронного підпису або печатки.

