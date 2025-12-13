  1. В Украине

Заверение подлинности подписи на документах: правила и юридические требования

08:12, 13 декабря 2025
Кто может удостоверять подпись и какие документы нужны, рассказали в Минюсте.
Заверение подлинности подписи на документах: правила и юридические требования
Фото: news.dtkt.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как пояснили в Минюсте, процедура удостоверения подлинности подписи на документах гарантирует, что подпись принадлежит именно тому лицу, которое ее поставило. Это важно для юридической достоверности документов и необходимо при подаче заявлений, документов в учреждения или оформлении разрешений.

В соответствии со статьей 78 Закона Украины «О нотариате», подпись могут удостоверять:

  • нотариус;
  • должностное лицо органа местного самоуправления;
  • должностное лицо консульского учреждения Украины;
  • начальник учреждения исполнения наказаний.

Для удостоверения подписи необходимо предоставить:

  • документ, на котором должна быть удостоверена подпись;
  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Документ может подписываться за другое лицо, которое не могло сделать это самостоятельно из-за физического недостатка, болезни или других уважительных причин. В таком случае нотариус устанавливает личность, подписавшую документ, и личность, за которую это сделано, указывая причины в удостоверяющей надписи.

Заверение подлинности подписи подтверждает только то, что документ подписан конкретным лицом, а не правдивость фактов, изложенных в нем. Уполномоченные лица не могут удостоверять подписи на документах, касающихся обстоятельств, право подтверждения которых принадлежит только государственным органам (например, рождение, брак, смерть, наличие болезни или права собственности), за исключением случаев представления документов в компетентные органы другого государства.

Кроме того, нотариусы могут удостоверять подлинность квалифицированной электронной подписи в соответствии с Порядком совершения нотариальных действий с использованием электронной подписи или печати.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

документы Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]