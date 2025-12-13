Заверение подлинности подписи на документах: правила и юридические требования

Кто может удостоверять подпись и какие документы нужны, рассказали в Минюсте.

Как пояснили в Минюсте, процедура удостоверения подлинности подписи на документах гарантирует, что подпись принадлежит именно тому лицу, которое ее поставило. Это важно для юридической достоверности документов и необходимо при подаче заявлений, документов в учреждения или оформлении разрешений.

В соответствии со статьей 78 Закона Украины «О нотариате», подпись могут удостоверять:

нотариус;

должностное лицо органа местного самоуправления;

должностное лицо консульского учреждения Украины;

начальник учреждения исполнения наказаний.

Для удостоверения подписи необходимо предоставить:

документ, на котором должна быть удостоверена подпись;

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Документ может подписываться за другое лицо, которое не могло сделать это самостоятельно из-за физического недостатка, болезни или других уважительных причин. В таком случае нотариус устанавливает личность, подписавшую документ, и личность, за которую это сделано, указывая причины в удостоверяющей надписи.

Заверение подлинности подписи подтверждает только то, что документ подписан конкретным лицом, а не правдивость фактов, изложенных в нем. Уполномоченные лица не могут удостоверять подписи на документах, касающихся обстоятельств, право подтверждения которых принадлежит только государственным органам (например, рождение, брак, смерть, наличие болезни или права собственности), за исключением случаев представления документов в компетентные органы другого государства.

Кроме того, нотариусы могут удостоверять подлинность квалифицированной электронной подписи в соответствии с Порядком совершения нотариальных действий с использованием электронной подписи или печати.

