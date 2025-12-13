  1. В Україні

УЗ розширила регіональні рейси на заході України та оновлює Київську кільцеву електричку

08:48, 13 грудня 2025
Укрзалізниця оновила графік поїздів із 14 грудня.
Фото: УЗ
З 14 грудня Укрзалізниця вводить оновлений графік руху поїздів, що охоплює регіональні, приміські та міські маршрути, повідомили в компанії.

Серед основних нововведень – розширення мережі регіональних рейсів на заході України:

  • Львів – Ворохта: чотири щоденні рейси для розвантаження поїздів далекого сполучення, які прямують у Карпати.
  • Львів – Ковель: регулярні сполучення між західними областями.
  • Житомир – Київ – Конотоп: прямі рейси у модернізованому електропоїзді.

Також відновлюється повний рух Київської кільцевої електрички, що вперше за три роки отримує оновлений графік. Час відправлення змінюється не більше ніж на 10 хвилин, що дозволяє краще скоординувати пересадки з приміськими поїздами та забезпечити синхронізацію з поїздами далекого сполучення до Львова.

Усі поїзди Київського кільцевого маршруту – модернізовані, не старші за рік після капітального ремонту. Актуальний розклад з’явиться на сайті Kyiv City Express 14 грудня.

Щодо приміського руху: графіки змінюються там, де цього просили пасажири. Розклад враховує рентабельність, пасажиропотік та стиковки з поїздами різних видів та громадським транспортом.

Крім того, всі поїзди Київської агломерації будуть 8-вагонними, щоб вмістити всіх пасажирів у години пік та при перебоях інших видів транспорту. Деталі приміських рейсів доступні на сайті за посиланням. Важливо перевіряти дату обраного рейсу.

У 2026 році, як розповіли в УЗ, планується продовжити цифровізацію приміського руху, розширюючи функції застосунку та встановлюючи нові термінали самообслуговування.

Львів Київ Житомир Укрзалізниця

