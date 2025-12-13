УЗ расширила региональные рейсы на западе Украины и обновляет Киевскую кольцевую электричку

Укрзализныця обновила расписание поездов с 14 декабря.

Фото: УЗ

С 14 декабря Укрзализныця вводит обновленное расписание движения поездов, охватывающее региональные, пригородные и городские маршруты, сообщили в компании.

Среди основных нововведений – расширение сети региональных рейсов на западе Украины:

Львов – Ворохта: четыре ежедневных рейса для разгрузки поездов дальнего следования, следующих в Карпаты.

Львов – Ковель: регулярное сообщение между западными областями.

Житомир – Киев – Конотоп: прямые рейсы в модернизированном электропоезде.

Также возобновляется полное движение Киевской кольцевой электрички, которая впервые за три года получает обновленный график. Время отправления меняется не более чем на 10 минут, что позволяет лучше скоординировать пересадки с пригородными поездами и обеспечить синхронизацию с поездами дальнего следования во Львов.

Все поезда Киевского кольцевого маршрута – модернизированные, не старше года после капитального ремонта. Актуальное расписание появится на сайте Kyiv City Express 14 декабря.

Что касается пригородного движения: графики меняются там, где об этом просили пассажиры. Расписание учитывает рентабельность, пассажиропоток и стыковки с поездами разных видов и общественным транспортом.

Кроме того, все поезда Киевской агломерации будут 8-вагонными, чтобы вместить всех пассажиров в часы пик и при перебоях других видов транспорта. Детали пригородных рейсов доступны на сайте по ссылке. Важно проверять дату выбранного рейса.

В 2026 году, как рассказали в УЗ, планируется продолжить цифровизацию пригородного движения, расширяя функции приложения и устанавливая новые терминалы самообслуживания.

