У Львові студенти академії мистецтв «запакували» колектор глиною – що кажуть у Львівводоканалі

07:54, 13 грудня 2025
«Львівводоканал» повідомив про складне закупорення, яке не вдалося ліквідувати технікою.
Фото: Львівводоканал
Фото: Львівводоканал
У Львові студенти кафедри скульптури Львівської академії мистецтв забили глиною каналізаційний колектор. Про інцидент повідомили у ЛКП «Львівводоканал», зазначивши, що спецтехніка не змогла усунути закупорення.

Як зазначили в КП, бригада Львівводоканалу працювала на вулиці Кубійовича, 31-б, біля Академії мистецтв.

«З’ясувалося, що там колектор надійно «запакований» глиною — очевидно, наслідок творчих експериментів студентів кафедри скульптури. Спецмашина працювала на повну потужність, але впоратися не змогла», — зазначили в повідомленні.

У комунальному підприємстві нагадали, що подібні випадки трапляються регулярно. Лише у 2025 році бригади «Львівводоканалу» ліквідували 1313 закупорювань вуличних каналізаційних колекторів — роботу, яка зазвичай залишається непомітною, допоки мережа функціонує без збоїв.

Каналізація забивається через різні предмети та відходи, зазначають у підприємстві. «На жаль у колектори потрапляє все: побутове сміття, харчові відходи, будівельний бруд, жир з кухонь, вологі серветки та ганчір’я. У трубі це перетворюється на щільну пробку, з якою інколи не справляється навіть потужна техніка. Тоді нашим працівникам доводиться буквально руками витягувати те, чого там ніколи не мало бути», — повідомили у «Львівводоканалі».

Такі ситуації спричиняють затоплення підвалів, перетворюють двори на болото та створюють неприємні запахи. У підприємстві закликали містян не ставитися до каналізації як до смітника: «Те, що ми викидаємо «десь туди», потім хтось має дістати звідти — і це завжди живі люди».

