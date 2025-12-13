  1. В Украине

Во Львове студенты академии искусств «запаковали» коллектор глиной – что говорят во Львовводоканале

07:54, 13 декабря 2025
«Львовводоканал» сообщил о сложном засоре, который не удалось ликвидировать техникой.
Во Львове студенты академии искусств «запаковали» коллектор глиной – что говорят во Львовводоканале
Фото: Львовводоканал
Во Львове студенты кафедры скульптуры Львовской академии искусств забили глиной канализационный коллектор. Об инциденте сообщили в ЛКП «Львовводоканал», отметив, что спецтехника не смогла устранить засор.

Как отметили в КП, бригада Львовводоканала работала на улице Кубийовича, 31-б, возле Академии искусств.

«Выяснилось, что там коллектор надежно «запакован» глиной — очевидно, следствие творческих экспериментов студентов кафедры скульптуры. Спецмашина работала на полную мощность, но справиться не смогла», — отметили в сообщении.

В коммунальном предприятии напомнили, что подобные случаи происходят регулярно. Только в 2025 году бригады «Львовводоканала» ликвидировали 1313 засоров уличных канализационных коллекторов — работу, которая обычно остается незаметной, пока сеть функционирует без сбоев.

Канализация забивается из-за различных предметов и отходов, отмечают в предприятии. «К сожалению, в коллекторы попадает все: бытовой мусор, пищевые отходы, строительная грязь, жир из кухонь, влажные салфетки и тряпки. В трубе это превращается в плотную пробку, с которой иногда не справляется даже мощная техника. Тогда нашим работникам приходится буквально руками вытаскивать то, чего там никогда не должно было быть», — сообщили в «Львовводоканале».

Такие ситуации приводят к затоплению подвалов, превращают дворы в болото и создают неприятные запахи. В предприятии призвали горожан не относиться к канализации как к мусорной свалке: «То, что мы выбрасываем «где-то туда», потом кто-то должен достать оттуда — и это всегда живые люди».

