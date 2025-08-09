Практика судов
Коронавирус вернулся: новый штамм Stratus обнаружили уже в 7 областях и городе Киеве

15:57, 9 августа 2025
Уже в 7 областях медики подтвердили заболевание новым штаммом коронавируса Stratus.
Коронавирус вернулся: новый штамм Stratus обнаружили уже в 7 областях и городе Киеве
Медики зафиксировали случаи инфицирования новым штаммом коронавируса Stratus в Киеве и в семи областях — Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях. Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко.

По его словам, ситуация с COVID-19 в стране остается контролируемой, хотя, как и в прошлом году, в летний период наблюдается рост числа больных.

По данным системы рутинного эпидемиологического надзора, на прошлой неделе в Украине зарегистрировали 684 случая COVID-19, в то время как неделей ранее было 494.

Штамм Stratus в настоящее время входит в число двух наиболее распространенных вариантов вируса в мире. Он отличается высокой способностью к передаче от человека человеку, однако зафиксированные случаи не демонстрируют тяжелого течения болезни. У большинства больных симптомы ограничиваются проблемами верхних дыхательных путей, такими как охриплость голоса.

Ранее мы писали, что в Киеве резко возросло количество больных коронавирусом с осложнениями.

