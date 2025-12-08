Чоловік, якого двічі не випустили за кордон, вимагає 300 мільярдів гривень компенсації — ВС став на його бік

Позивач оскаржив дві відмови прикордонників, а Верховний Суд визнав, що його позов повинні були прийняти до розгляду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу чоловіка, якому двічі відмовили у перетині кордону.

Позивач вимагав визнати дії прикордонників незаконними, скасувати рішення про відмову у виїзді, а також стягнути з держави 3051 грн матеріальної та понад 300,7 млрд грн моральної шкоди.

Обставини справи №260/8150/24:

Позивач оскаржував дві відмови прикордонників — від 16 та 20 липня 2024 року. Він стверджував, що мав право перетнути кордон, оскільки доглядає матір дружини та має оформлений виїзд на постійне проживання до Канади. Чоловік бажав відшкодувати 3051 грн матеріальної шкоди та 300 766 650 000 грн моральної шкоди.

Позиція судів першої й апеляційної інстанцій

Обидві інстанції повернули позовну заяву, мотивуючи це тим, що:

позивач пропустив місячний строк на оскарження відмови, визначений ч. 3 ст. 14 Закону «Про прикордонний контроль»;

подане ним клопотання про поновлення строку не містило поважних причин;

позивач уже неодноразово звертався з аналогічними позовами щодо тих же рішень прикордонників.

Доводи касатора

У касаційній скарзі позивач наполягав на застосуванні загального шестимісячного строку з КАС України, вважаючи, що звернувся до суду вчасно.

Оцінка Верховного Суду

Суд погодився, що місячний строк є спеціальним і підлягає застосуванню, оскільки встановлений спеціальним законом, який регулює саме питання перетину кордону.

Однак Верховний Суд визнав, що суди допустили суттєві процесуальні порушення.

Що встановив ВС:

Суд першої інстанції мав спершу залишити позов без руху, а не одразу повертати — це пряма вимога статті 123 КАС України.

Позивачу повинні були надати час для подання пояснень або нового клопотання про поновлення строку.

Позивач таки подав клопотання про поновлення строку, але суди не дали оцінки його поважності у резолютивній частині та фактично не вирішили клопотання.

Апеляційний суд не виправив цих порушень, хоча був зобов’язаний це зробити.

Такі порушення призвели до ухвалення рішень, які перешкоджають подальшому розгляду справи.

Результат касаційного перегляду

Верховний Суд постановив:

задовольнити касаційну скаргу чоловіка;

скасувати ухвалу Закарпатського окружного адмінсуду (16.12.2024) та постанову Восьмого апеляційного адмінсуду (27.02.2025);

направити справу до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Постанова набрала законної сили та оскарженню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.