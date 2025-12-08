Мужчина, которого дважды не выпустили за границу, требует 300 миллиардов гривен компенсации — ВС встал на его сторону
Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу мужчины, которому дважды отказали в пересечении границы.
Истец требовал признать действия пограничников незаконными, отменить решение об отказе в выезде, а также взыскать с государства 3051 грн материального и более 300,7 млрд грн морального ущерба.
Обстоятельства дела №260/8150/24:
Истец оспаривал два отказа пограничников — от 16 и 20 июля 2024 года. Он утверждал, что имел право пересечь границу, поскольку ухаживает за матерью жены и имеет оформленный выезд на постоянное проживание в Канаду.
Позиция судов первой и апелляционной инстанций
Об обе инстанции вернули исковое заявление, мотивируя это тем, что:
- истец пропустил месячный срок на обжалование отказа, определенный ч. 3 ст. 14 Закона «О пограничном контроле»;
- поданное им ходатайство о восстановлении срока не содержало уважительных причин;
- истец уже неоднократно обращался с аналогичными исками относительно тех же решений пограничников.
Доводы кассатора
В кассационной жалобе истец настаивал на применении общего шестимесячного срока из КАС Украины, считая, что обратился в суд своевременно.
Оценка Верховного Суда
Суд согласился, что месячный срок является специальным и подлежит применению, поскольку установлен специальным законом, который регулирует именно вопрос пересечения границы.
Однако Верховный Суд признал, что суды допустили существенные процессуальные нарушения.
Что установил ВС:
Суд первой инстанции должен был сначала оставить иск без движения, а не сразу возвращать — это прямое требование статьи 123 КАС Украины.
Истцу должны были предоставить время для подачи объяснений или нового ходатайства о восстановлении срока.
Истец все же подал ходатайство о восстановлении срока, но суды не дали оценки его уважительности в резолютивной части и фактически не решили ходатайство.
Апелляционный суд не исправил этих нарушений, хотя был обязан это сделать.
Такие нарушения привели к вынесению решений, которые препятствуют дальнейшему рассмотрению дела.
Результат кассационного пересмотра
Верховный Суд постановил:
- удовлетворить кассационную жалобу мужчины;
- отменить ухвалу Закарпатского окружного админсуда (16.12.2024) и постановление Восьмого апелляционного админсуда (27.02.2025);
- направить дело в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения.
Постановление вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.