  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Мужчина, которого дважды не выпустили за границу, требует 300 миллиардов гривен компенсации — ВС встал на его сторону

08:48, 8 декабря 2025
Истец оспорил два отказа пограничников, а Верховный Суд признал, что его иск должны были принять к рассмотрению.
Мужчина, которого дважды не выпустили за границу, требует 300 миллиардов гривен компенсации — ВС встал на его сторону
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу мужчины, которому дважды отказали в пересечении границы.

Истец требовал признать действия пограничников незаконными, отменить решение об отказе в выезде, а также взыскать с государства 3051 грн материального и более 300,7 млрд грн морального ущерба.

Обстоятельства дела №260/8150/24:

Истец оспаривал два отказа пограничников — от 16 и 20 июля 2024 года. Он утверждал, что имел право пересечь границу, поскольку ухаживает за матерью жены и имеет оформленный выезд на постоянное проживание в Канаду.

Позиция судов первой и апелляционной инстанций

Об обе инстанции вернули исковое заявление, мотивируя это тем, что:

  • истец пропустил месячный срок на обжалование отказа, определенный ч. 3 ст. 14 Закона «О пограничном контроле»;
  • поданное им ходатайство о восстановлении срока не содержало уважительных причин;
  • истец уже неоднократно обращался с аналогичными исками относительно тех же решений пограничников.

Доводы кассатора

В кассационной жалобе истец настаивал на применении общего шестимесячного срока из КАС Украины, считая, что обратился в суд своевременно.

Оценка Верховного Суда

Суд согласился, что месячный срок является специальным и подлежит применению, поскольку установлен специальным законом, который регулирует именно вопрос пересечения границы.

Однако Верховный Суд признал, что суды допустили существенные процессуальные нарушения.

Что установил ВС:

Суд первой инстанции должен был сначала оставить иск без движения, а не сразу возвращать — это прямое требование статьи 123 КАС Украины.

Истцу должны были предоставить время для подачи объяснений или нового ходатайства о восстановлении срока.

Истец все же подал ходатайство о восстановлении срока, но суды не дали оценки его уважительности в резолютивной части и фактически не решили ходатайство.

Апелляционный суд не исправил этих нарушений, хотя был обязан это сделать.

Такие нарушения привели к вынесению решений, которые препятствуют дальнейшему рассмотрению дела.

Результат кассационного пересмотра

Верховный Суд постановил:

  • удовлетворить кассационную жалобу мужчины;
  • отменить ухвалу Закарпатского окружного админсуда (16.12.2024) и постановление Восьмого апелляционного админсуда (27.02.2025);
  • направить дело в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения.

Постановление вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика пограничники Государственная пограничная служба военнообязанный пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине может появиться новый государственный праздник: какую дату сделают нерабочим днем

В Раде предлагают включить в статью 73 КЗоТ новый выходной: праздник в честь покровителя Украины.

В проекте нового Уголовного кодекса давление на суд и вмешательство в электронные судебные системы признаны преступлениями

Авторы проекта нового Уголовного кодекса предлагают установить уголовную ответственность за вынесение произвольного судебного решения.

До 17 тысяч гривен штрафа: в Верховной Раде хотят наказывать должностных лиц за игнорирование вызовов парламента

Изменения в КУоАП могут комплексно решить проблему неэффективного парламентского контроля, которая годами усложняет взаимодействие депутатов с должностными лицами.

Квартира-призрак и авто-фантом: ВАКС раскрыл иллюзии необоснованных активов в декларации о доходах полицейского

Никакие выдумки и неподтвержденные долговые обязательства не остановят конфискацию – позиция суда.

Верховный Суд объяснил, почему дело о госизмене в военное время не может рассматриваться судом присяжных

В деле о государственной измене, где обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, возник спор между сторонами — кто должен рассматривать производство: присяжные или профессиональные судьи.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]