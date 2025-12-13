РФ атакувала Миколаївщину – частина населених пунктів залишилася без світла

Пошкоджено приватні будинки, постраждалих немає, тривають відновлювальні роботи.

Після атак російських окупантів у Миколаївській області низка споживачів залишилася без електропостачання. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, уночі та під ранок 13 грудня ворог обстрілював критичну та промислову інфраструктуру. Наразі без світла перебувають населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Відновлювальні роботи тривають. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі протягом минулої доби ворог 11 разів атакував FPV-дронами громади Куцурубську, Галицинівську та Очаківську. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки, а у селі Лупареве — ще один. Жертв серед населення немає.

