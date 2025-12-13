РФ атаковала Николаевскую область – часть населенных пунктов осталась без света

Повреждены частные дома, пострадавших нет, продолжаются восстановительные работы.

После атак российских оккупантов в Николаевской области ряд потребителей остался без электроснабжения. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По его данным, ночью и под утро 13 декабря враг обстреливал критическую и промышленную инфраструктуру. Сейчас без света находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Восстановительные работы продолжаются. Пострадавших нет.

В Николаевском районе за прошедшие сутки враг 11 раз атаковал FPV-дронами общины Куцурубскую, Галициновскую и Очаковскую. В результате одного из обстрелов в селе Дмитровка повреждены три частных дома, а в селе Лупарево — еще один. Жертв среди населения нет.

