Мін’юст пояснив, як суд визначає розмір аліментів

Основні критерії — здоров’я, доходи, майно та витрати платника.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції нагадало про ключові фактори, які суд враховує при визначенні розміру аліментів на дитину.

Аліменти можуть стягуватися у частці від доходу платника або у фіксованій сумі.

Суд оцінює:

стан здоров’я та матеріальне становище дитини й платника;

наявність інших утриманців (дітей, непрацездатних подружжя, батьків);

майно та майнові права (нерухомість, авто, кошти, корпоративні права, інтелектуальна власність);

доведені витрати платника, якщо вони перевищують десятикратний прожитковий мінімум для працездатної особи без підтвердження джерела коштів;

інші істотні обставини.

Мінімальний розмір аліментів — не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Рекомендований — повний прожитковий мінімум, якщо платник має фінансову можливість.

Якщо витрати платника значно перевищують задекларований дохід без доказів законного джерела, суд може визначити аліменти не лише з офіційного заробітку, а з урахуванням фактичних обставин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.