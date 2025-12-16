  1. В Украине

Минюст объяснил, как суд определяет размер алиментов

21:42, 16 декабря 2025
Основные критерии — здоровье, доходы, имущество и расходы плательщика.
Минюст объяснил, как суд определяет размер алиментов
Министерство юстиции напомнило о ключевых факторах, которые суд учитывает при определении размера алиментов на ребенка.

Алименты могут взиматься в доле от дохода плательщика или в фиксированной сумме.

Суд оценивает:

  • состояние здоровья и материальное положение ребенка и плательщика;
  • наличие других иждивенцев (детей, нетрудоспособных супругов, родителей);
  • имущество и имущественные права (недвижимость, авто, средства, корпоративные права, интеллектуальная собственность);
  • доказанные расходы плательщика, если они превышают десятикратный прожиточный минимум для трудоспособного лица без подтверждения источника средств;
  • другие существенные обстоятельства.

Минимальный размер алиментов — не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Рекомендуемый — полный прожиточный минимум, если плательщик имеет финансовую возможность.

Если расходы плательщика значительно превышают задекларированный доход без доказательств законного источника, суд может определить алименты не только с официального заработка, но и с учетом фактических обстоятельств.

