Минюст объяснил, как суд определяет размер алиментов

Основные критерии — здоровье, доходы, имущество и расходы плательщика.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции напомнило о ключевых факторах, которые суд учитывает при определении размера алиментов на ребенка.

Алименты могут взиматься в доле от дохода плательщика или в фиксированной сумме.

Суд оценивает:

состояние здоровья и материальное положение ребенка и плательщика;

наличие других иждивенцев (детей, нетрудоспособных супругов, родителей);

имущество и имущественные права (недвижимость, авто, средства, корпоративные права, интеллектуальная собственность);

доказанные расходы плательщика, если они превышают десятикратный прожиточный минимум для трудоспособного лица без подтверждения источника средств;

другие существенные обстоятельства.

Минимальный размер алиментов — не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Рекомендуемый — полный прожиточный минимум, если плательщик имеет финансовую возможность.

Если расходы плательщика значительно превышают задекларированный доход без доказательств законного источника, суд может определить алименты не только с официального заработка, но и с учетом фактических обстоятельств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.