Минюст объяснил, как суд определяет размер алиментов
Министерство юстиции напомнило о ключевых факторах, которые суд учитывает при определении размера алиментов на ребенка.
Алименты могут взиматься в доле от дохода плательщика или в фиксированной сумме.
Суд оценивает:
- состояние здоровья и материальное положение ребенка и плательщика;
- наличие других иждивенцев (детей, нетрудоспособных супругов, родителей);
- имущество и имущественные права (недвижимость, авто, средства, корпоративные права, интеллектуальная собственность);
- доказанные расходы плательщика, если они превышают десятикратный прожиточный минимум для трудоспособного лица без подтверждения источника средств;
- другие существенные обстоятельства.
Минимальный размер алиментов — не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Рекомендуемый — полный прожиточный минимум, если плательщик имеет финансовую возможность.
Если расходы плательщика значительно превышают задекларированный доход без доказательств законного источника, суд может определить алименты не только с официального заработка, но и с учетом фактических обстоятельств.
