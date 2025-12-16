ВРП за 11 місяців отримала понад 200 повідомлень про втручання в діяльність суддів

Протягом січня – листопада ВРП розглянула 208 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Упродовж січня–листопада 2025 року до Вищої ради правосуддя надійшло 218 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів під час здійснення правосуддя, а також про дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя. Про це повідомили у ВРП.

Крім того, до Ради надійшло п’ять звернень від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, два звернення від члена ВРП, два — від Ради суддів України та одне звернення від органів прокуратури.

З урахуванням матеріалів, отриманих у попередні періоди, з початку 2025 року Вища рада правосуддя розглянула:

208 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя;

повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя; 3 звернення ВККСУ;

звернення ВККСУ; 2 звернення Ради суддів України;

звернення Ради суддів України; 1 звернення прокуратури;

звернення прокуратури; 3 звернення члена ВРП щодо дотримання гарантій незалежності та авторитету правосуддя.

За результатами розгляду 101 повідомлення про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ухвалено 85 рішень про вжиття заходів реагування:

- звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів;

- внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, тощо.

Розглянувши 106 повідомлень суддів, Рада ухвалила 44 рішення про затвердження 95 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Крім того, членом ВРП ухвалено рішення про залишення 1 повідомлення без розгляду та повернуто заявникам.

Також ВРП в межах своїх повноважень ухвалила такі рішення про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя:

6 рішень з власної ініціативи;

рішень з власної ініціативи; 1 рішення за зверненням ВККСУ та заступника Голови ВККСУ;

рішення за зверненням ВККСУ та заступника Голови ВККСУ; 1 рішення за зверненням Ради суддів України;

рішення за зверненням Ради суддів України; 1 рішення за зверненням прокуратури;

рішення за зверненням прокуратури; 2 рішення за зверненнями члена ВРП.

Статтею 376 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.