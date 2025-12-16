  1. В Украине
ВСП за 11 месяцев получил более 200 сообщений о вмешательстве в деятельность судей

23:28, 16 декабря 2025
В течение января – ноября ВСП рассмотрел 208 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей.
ВСП за 11 месяцев получил более 200 сообщений о вмешательстве в деятельность судей
В течение января–ноября 2025 года в Высший совет правосудия поступило 218 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей при осуществлении правосудия, а также о действиях, нарушающих гарантии независимости судей или подрывающих авторитет правосудия. Об этом сообщили в ВСП.

Кроме того, в Совет поступило пять обращений от Высшей квалификационной комиссии судей Украины, два обращения от члена ВСП, два — от Совета судей Украины и одно обращение от органов прокуратуры.

С учетом материалов, полученных в предыдущие периоды, с начала 2025 года Высший совет правосудия рассмотрел:

  • 208 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей при осуществлении правосудия;
  • 3 обращения ВККСУ;
  • 2 обращения Совета судей Украины;
  • 1 обращение прокуратуры;
  • 3 обращения члена ВСП относительно соблюдения гарантий независимости и авторитета правосудия.

По результатам рассмотрения 101 сообщения о вмешательстве в деятельность судей при осуществлении правосудия принято 85 решений о применении мер реагирования:

  • обращения в прокуратуру и правоохранительные органы относительно предоставления информации о раскрытии и расследовании преступлений;
  • внесение в соответствующие органы или должностным лицам представлений о выявлении и привлечении к установленной ответственности лиц, совершивших действия или допустивших бездействие, и т. п.

Рассмотрев 106 сообщений судей, Совет принял 44 решения об утверждении 95 выводов членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Кроме того, членом ВСП принято решение об оставлении 1 сообщения без рассмотрения и его возвращении заявителям.

Также ВСП в пределах своих полномочий принял следующие решения о применении мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия:

  • 6 решений по собственной инициативе;
  • 1 решение по обращению ВККСУ и заместителя Председателя ВККСУ;
  • 1 решение по обращению Совета судей Украины;
  • 1 решение по обращению прокуратуры;
  • 2 решения по обращениям члена ВСП.

Статьей 376 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью воспрепятствовать выполнению им служебных обязанностей либо добиться вынесения неправосудного решения.

