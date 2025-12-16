Виконання іноземних вироків в Україні – що потрібно знати громадянам і юристам

Мін’юст пояснив умови та порядок застосування рішень судів інших держав.

Як зазначає Мін’юст, наразі кримінальні провадження дедалі частіше виходять за межі однієї держави. В Україні важливо знати, за яких умов вироки іноземних судів можуть визнаватися і виконуватися. Міністерство юстиції України роз’яснює, що Україна виконує іноземні вироки у випадках і межах, визначених міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою, а також відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Умови виконання вироку іноземного суду

Виконання вироку в Україні можливе за дотримання таких критеріїв:

діяння, за яке засуджено особу, визнається злочином за Кримінальним кодексом України;

засуджена особа є громадянином України, проживає в Україні або має майно на її території;

строки давності не спливли за законодавством України та держави походження вироку.

Додаткові умови можуть бути передбачені міжнародними договорами України.

Вироки, що не підлягають виконанню

Загальне правило: вироки, ухвалені за відсутності особи (in absentia), в Україні не виконуються. Винятки можливі, якщо засудженій особі було належним чином вручено копію вироку та забезпечено право на його оскарження.

Запит про виконання вироку не задовольняється, якщо його виконання суперечить міжнародним зобов’язанням України.

Частина вироку щодо відшкодування шкоди виконується за правилами, встановленими для виконання рішень іноземних судів у цивільних справах.

Порядок подання та перевірки запиту

Запит про виконання вироку подається компетентним органом іноземної держави до Міністерства юстиції України. Мін’юст здійснює правову перевірку матеріалів і звертається до уповноважених органів для встановлення громадянства, місця проживання та наявності майна засудженої особи.

Якщо виконати вирок неможливо, матеріали повертаються іноземному органу або зберігаються до зміни обставин.

Судовий розгляд

Клопотання про визнання та виконання вироку подається Мін’юстом або його територіальним органом до українського суду першої інстанції. Місце розгляду визначається за місцем проживання засудженої особи, її останнім відомим місцем проживання, місцезнаходженням майна або Міністерства юстиції.

Суд розглядає клопотання протягом одного місяця. Засуджену особу повідомляють про судове засідання та забезпечують право на правову допомогу. Участь прокурора є обов’язковою. Суд перевіряє дотримання міжнародного договору та законодавства України без дослідження фактичних обставин справи і без визначення винуватості.

Рішення суду та наслідки

Суд може ухвалити рішення про визнання вироку і дозвіл на його виконання повністю або частково. Він визначає, яка частина покарання підлягає виконанню в Україні, а також може встановлювати запобіжний захід до набрання законної сили ухвалою.

У разі порушення умов законодавства суд відмовляє у виконанні вироку з зазначенням підстав.

Зарахування строку та оскарження

Час перебування особи під вартою в Україні за розглядом запиту зараховується до строку покарання. Копія судової ухвали надсилається Мін’юсту і вручається засудженій особі.

Право на апеляційне оскарження мають орган, який подав клопотання, засуджена особа та прокурор.

Виконання вироку

Мін’юст інформує іноземний орган про ухвалене судове рішення та результати виконання вироку. Виконання здійснюється у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

