Исполнение иностранных приговоров в Украине – что нужно знать гражданам и юристам

Минюст разъяснил условия и порядок применения решений судов других государств.

Как отмечает Минюст, в настоящее время уголовные производства все чаще выходят за пределы одного государства. В Украине важно знать, при каких условиях приговоры иностранных судов могут признаваться и исполняться. Министерство юстиции Украины разъясняет, что Украина исполняет иностранные приговоры в случаях и пределах, определенных международными договорами, ратифицированными Верховной Радой, а также в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Условия исполнения приговора иностранного суда

Исполнение приговора в Украине возможно при соблюдении следующих критериев:

действие, за которое осуждено лицо, признается преступлением по Уголовному кодексу Украины;

осужденное лицо является гражданином Украины, проживает в Украине или имеет имущество на ее территории;

сроки давности не истекли по законодательству Украины и государства происхождения приговора.

Дополнительные условия могут быть предусмотрены международными договорами Украины.

Приговоры, не подлежащие исполнению

Общее правило: приговоры, вынесенные в отсутствие лица (in absentia), в Украине не исполняются. Исключения возможны, если осужденному лицу была надлежащим образом вручена копия приговора и обеспечено право на его обжалование.

Запрос о выполнении приговора не удовлетворяется, если его выполнение противоречит международным обязательствам Украины.

Часть приговора о возмещении ущерба исполняется по правилам, установленным для исполнения решений иностранных судов по гражданским делам.

Порядок подачи и проверки запроса

Запрос о выполнении приговора подается компетентным органом иностранного государства в Министерство юстиции Украины. Минюст осуществляет правовую проверку материалов и обращается к уполномоченным органам для установления гражданства, места жительства и наличия имущества осужденного лица.

Если выполнить приговор невозможно, материалы возвращаются иностранному органу или хранятся до изменения обстоятельств.

Судебное рассмотрение

Ходатайство о признании и исполнении приговора подается Минюстом или его территориальным органом в украинский суд первой инстанции. Место рассмотрения определяется по месту жительства осужденного лица, его последнему известному месту жительства, местонахождению имущества или Министерства юстиции.

Суд рассматривает ходатайство в течение одного месяца. Осужденное лицо уведомляется о судебном заседании и обеспечивается право на правовую помощь. Участие прокурора является обязательным. Суд проверяет соблюдение международного договора и законодательства Украины без исследования фактических обстоятельств дела и без определения виновности.

Решение суда и последствия

Суд может принять решение о признании приговора и разрешении на его исполнение полностью или частично. Он определяет, какая часть наказания подлежит исполнению в Украине, а также может устанавливать меру пресечения до вступления в законную силу постановления.

В случае нарушения условий законодательства суд отказывает в исполнении приговора с указанием оснований.

Зачисление срока и обжалование

Время пребывания лица под стражей в Украине по рассмотрению запроса зачисляется в срок наказания. Копия судебного постановления направляется Минюсту и вручается осужденному лицу.

Право на апелляционное обжалование имеют орган, подавшей ходатайство, осужденное лицо и прокурор.

Исполнение приговора

Минюст информирует иностранный орган о принятом судебном решении и результатах исполнения приговора. Исполнение осуществляется в порядке, определенном Уголовным процессуальным кодексом Украины.

