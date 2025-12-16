  1. Публікації
Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

10:00, 16 грудня 2025
У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Любарський районний суд Житомирської області розглянув справу військовозобов’язаного, який після проходження ВЛК та отримання повістки не з’явився до територіального центру комплектування.

У суді чоловік пояснив свою неявку релігійними переконаннями та просив замінити військову службу на альтернативну, проте суд відхилив ці аргументи. Про це йдеться у вироку Любарського районного суду Житомирської області у справі № 282/241/25.

Не міг воювати через релігійні переконання

Як встановив суд, чоловік перебував на військовому обліку, пройшов військово-лікарську комісію та 15 липня 2024 року був визнаний придатним до проходження військової служби. Того ж дня він особисто отримав повістку з вимогою прибути 16 липня о 08:30 для відправки до об’єднаного навчально-тренувального центру. Про юридичні наслідки неявки його було належним чином попереджено.

Однак у визначений час чоловік до ТЦК не з’явився. Свою вину він не визнав і пояснив, що є активним членом релігійного об’єднання Свідків Єгови, а тому не може проходити військову службу з релігійних міркувань. За словами обвинуваченого, він звертався з письмовими заявами про заміну військової служби на альтернативну (невійськову) та повідомляв про це працівників ТЦК.

Свідки, допитані у суді, підтвердили, що чоловік проходив ВЛК, був зарахований до команди для відправки та отримав повістку. Водночас жодних рішень, які б надавали йому право на відстрочку або альтернативну службу під час мобілізації, ухвалено не було. Представники ТЦК наголосили, що законодавство не передбачає заміни військової служби за мобілізацією на альтернативну.

Позиція суду

Суд проаналізував норми Конституції України та профільних законів і дійшов висновку, що альтернативна (невійськова) служба в Україні запроваджується виключно як заміна строкової військової служби.

Натомість призов під час мобілізації в особливий період є окремим видом військової служби, для якого така заміна законом не передбачена.

Окремо суд звернув увагу на те, що свобода віросповідання не звільняє громадян від виконання конституційних обов’язків. В умовах воєнного стану держава має право встановлювати обмеження прав і свобод, необхідні для захисту суверенітету та територіальної цілісності країни. У цьому контексті мобілізація визнана вимушеним і виправданим заходом оборонного характеру.

Під час розгляду справи було встановлено, що жодних рішень про відстрочку чи направлення на альтернативну службу ухвалено не було, а законних підстав не з’являтися за повісткою на момент призову чоловік не мав.

У результаті суд кваліфікував дії обвинуваченого за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас, з урахуванням того, що злочин є нетяжким і вчинений уперше, чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням строком на один рік.

Протягом іспитового строку засуджений зобов’язаний періодично з’являтися для реєстрації до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

