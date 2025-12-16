Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

Любарский районный суд Житомирской области рассмотрел дело военнообязанного мужчины, который после прохождения военно‑врачебной комиссии и получения повестки не явился в территориальный центр комплектования.

В суде обвиняемый объяснил свое отсутствие религиозными убеждениями и просил заменить военную службу на альтернативную, однако суд отклонил эти аргументы. Об этом говорится в приговоре Любарского районного суда Житомирской области по делу № 282/241/25.

Не мог воевать из-за религиозных убеждений

Как установил суд, мужчина состоял на воинском учете, прошел военно‑врачебную комиссию и 15 июля 2024 года был признан годным к прохождению военной службы. В тот же день он лично получил повестку с требованием явиться 16 июля в 08:30 для отправки в объединенный учебно‑тренировочный центр. О юридических последствиях неявки его надлежащим образом предупредили.

Однако в назначенное время мужчина в ТЦК не явился. Свою вину он не признал и пояснил, что является активным членом религиозной организации Свидетелей Иеговы, поэтому не может проходить военную службу по религиозным мотивам. По словам обвиняемого, он направлял письменные заявления о замене военной службы на альтернативную и уведомлял об этом сотрудников ТЦК.

Свидетели, допрошенные в суде, подтвердили, что мужчина проходил ВЛК, был зачислен в команду для отправки и получил повестку. При этом никаких решений, предоставляющих ему право на отсрочку или альтернативную службу во время мобилизации, не принималось. Представители ТЦК подчеркнули, что законодательство не предусматривает замену военной службы по мобилизации на альтернативную.

Позиция суда

Суд проанализировал нормы Конституции Украины и профильных законов и пришел к выводу, что альтернативная (невоенная) служба в Украине вводится исключительно как замена срочной военной службы.

Призыв во время мобилизации в особый период является отдельным видом военной службы, для которого такая замена законом не предусмотрена.

Отдельно суд отметил, что свобода вероисповедания не освобождает граждан от выполнения конституционных обязанностей. В условиях военного положения государство имеет право вводить ограничения прав и свобод, необходимые для защиты суверенитета и территориальной целостности страны. В этом контексте мобилизация признана вынужденной и оправданной мерой оборонного характера.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что никаких решений об отсрочке или направлении на альтернативную службу не принималось, а законных оснований не являться по повестке на момент призыва мужчина не имел.

В результате суд квалифицировал действия обвиняемого по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. При этом, учитывая, что преступление является нетяжким и совершено впервые, мужчину освободили от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.

В течение испытательного срока осужденный обязан периодически являться для регистрации в орган пробации и сообщать о смене места жительства или работы.

