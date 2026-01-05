  1. Судебная практика
  2. / В Украине

При наличии договора между родителями суд не устанавливает факт проживания ребенка даже для отсрочки от мобилизации — Верховный Суд

14:30, 5 января 2026
Наличие между родителями договора о содержании ребенка исключает возможность установления такого факта в судебном порядке даже для целей отсрочки от призыва во время мобилизации.
Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда, рассматривая дело № 307/4851/22, подтвердил: если между родителями уже заключен нотариально удостоверенный договор о проживании, воспитании и содержании ребенка, суд не имеет оснований повторно устанавливать соответствующие факты в порядке отдельного производства. Такой договор является надлежащей юридической фиксацией обстоятельств и исключает их «дублирование» судебным решением, даже если заявитель мотивирует обращение необходимостью получения отсрочки от призыва во время мобилизации.

В то же время Верховный Суд отдельно подчеркнул: проживание ребенка с одним из родителей и определение этого в договоре само по себе не означает «самостоятельного воспитания» в понимании законодательства о мобилизации.

Обстоятельства дела

Супружеская пара, имеющая несовершеннолетнего сына, обратилась в суд с совместным заявлением о расторжении брака и об установлении факта, что место проживания, воспитания и содержания ребенка определено с отцом на основании нотариально удостоверенного договора между родителями.

Брачные отношения фактически прекратились в конце 2021 года. В декабре 2022 года родители заключили нотариально удостоверенный договор «О проживании, воспитании и содержании ребенка», которым согласовали, что сын будет проживать с отцом, а мать – отдельно, с определением порядка осуществления ею родительских прав.

Заявитель (отец ребенка) настаивал, что установление соответствующего факта судом необходимо, в частности, для возможного получения в будущем отсрочки от призыва во время мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Суд первой инстанции расторг брак, однако отказал в установлении юридического факта проживания и воспитания ребенка с отцом. Апелляционный суд согласился с таким выводом. Отец обжаловал эти решения в кассационном порядке.

Позиция Верховного Суда

КГС ВС оставил кассационную жалобу без удовлетворения и подтвердил правомерность решений предыдущих инстанций, исходя из следующих ключевых выводов.

1. Пределы отдельного производства

ВС напомнил, что в порядке отдельного производства могут устанавливаться только те юридические факты, в отношении которых:

  • они непосредственно порождают юридические последствия;
  • закон не предусматривает иного порядка их установления;
  • отсутствует возможность подтвердить факт иным надлежащим способом;
  • установление факта не связано с разрешением спора о праве.

2. Нотариальный договор как надлежащая юридическая фиксация

В данном деле факт проживания, воспитания и содержания ребенка уже был зафиксирован в нотариально удостоверенном договоре между родителями. Такой договор заключен на основании норм Семейного кодекса Украины, которые позволяют родителям по взаимному согласию определять место проживания ребенка и порядок реализации родительских прав.

Следовательно, повторное установление этих же обстоятельств судом означало бы дублирование уже установленного факта, что прямо противоречит части второй статьи 315 ГПК Украины.

3. Цель получения отсрочки от мобилизации

Доводы заявителя о необходимости судебного решения для будущего получения отсрочки от призыва Верховный Суд признал юридически несостоятельными. Само по себе намерение воспользоваться определенной льготой или гарантией не создает оснований для установления юридического факта в порядке отдельного производства, если этот факт уже надлежащим образом зафиксирован.

Также Верховный Суд подчеркнул:

  • проживание ребенка с отцом и определение этого в договоре не тождественно «самостоятельному воспитанию»;
  • заключенный между родителями договор подтверждает исполнение обязанностей обоими родителями, а не исключительное или единоличное воспитание ребенка одним из них.

Постановление по делу № 307/4851/22 является окончательным, вступило в законную силу с момента принятия и обжалованию не подлежит.

Верховный Суд дети судебная практика КЦС ВС мобилизация отсрочка военнообязанный

